Condemnen l'Ajuntament de Vic per exigir un nivell de català massa alt en una oposició municipal

El jutge demana al consistori que torni a convocar el concurs públic i rebaixi el requisit de B2 a A2

El jutjat Contenciós número 15 de Barcelona ha declarat que les bases del concurs públic de l'Ajuntament de Vic on s'exigia un nivell de català B2 per optar a una plaça d'operari al cementiri i manteniment són nul·les. Segons ha avançat 'El Mundo' i ha confirmat l'ACN, la sentència considera que el nivell de català exigit per accedir al lloc de treball és massa alt i demana al consistori que torni a convocar l'oposició i requereixi als candidats el nivell bàsic A2. El jutge considera que passar a demanar el B2 genera una barrera d'accés amb un efecte "excloent". I afegeix que això consisteix una discriminació "per raons de llengua".

