ART
Aquesta és l’obra de Picasso que ha desaparegut en un viatge per ser exposada: valorada en 600.000 euros
La peça que es va traslladar al costat de 56 obres més per formar part de l’exposició ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’ mai va arribar a la seva destinació
Victoria Saulyak
En algun punt entre Madrid i Granada ha desaparegut un Picasso que estava preparat per ser exposat al Centre Cultural CajaGranada. Estava assegurat en 600.000 euros i, tot i que la Policia Nacional ja estigui investigant l’extraviament, encara no se sap on pot ser. De forma oficial, el cos només indica que el cas està obert i no poden oferir més dades.
La peça que es va traslladar al costat de 56 obres més per formar part de l’exposició ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’ mai va arribar a la seva destinació. Des del centre cultural expliquen que al desembalar les obres per col·locar-les a les diferents sales es van adonar que en faltava una. La mostra es va inaugurar el dia que estava previst sense aquesta.
¿Com es diu el quadre que ha desaparegut de Picasso?
El quadro desaparegut és, en concret, ‘Naturaleza muerta con guitarra’, datada de l’any 1919. És la Brigada de Patrimoni Històric, adscrita a la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) dins de la Comissaria General de Policia Judicial, la que s’està encarregant de la investigació.
La denúncia la va formalitzar la mateixa Fundació CajaGranada el passat 10 d’octubre i, de moment, no s’han produït detencions. La investigació se centra actualment a aclarir si la desaparició d’aquesta obra es deu a un error en el trasllat i marcació de les obres o, per contra, d’un robatori orquestrat.
