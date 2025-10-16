De Pilar Aymerich a Les altres zones d'interès: La col·laboració entre el Clam i memoria.cat
L'Associació Memòria i Història de Manresa han organitzat diverses activitats conjuntes per a l'edició d'enguany
Es projectarà una entrevista inèdita que Salvador Redó i Joaquim Aloy, membres de l'entitat, van fer a l'artista premiada
Cinc pel·lícules matinals del cicle "Les altres zones d'interès" s'emmarcaran en un context vivencial amb lectures, vídeos o presentacions
El Clam i l'Associació Memòria i Història de Manresa han organitzat diverses activitats conjuntes per a l'edició d'enguany, que comença aquest divendres i que se celebrarà a Manresa i Navarcles fins al 26 d'octubre.
D'una banda, el dissabte, 18 d'octubre, a les 12 del migdia, als Cinemes Bages Centre i en el marc de la concessió del Premi d'Honor a la fotògrafa Pilar Aymerich, es projectarà una entrevista que Salvador Redó i Joaquim Aloy -de l'entitat- li van fer arran de la seva fotografia icònica de Ferran Planes, Joan Pagès i Joaquim Amat-Piniella i del seu treball conjunt amb Montserrat Roig sobre els clixés fotogràfics de Francesc Boix realitzats a Mauthausen.
De l'altra, l'associació emmarcarà diferents pel·lícules del cicle "Les altres zones d'interès", que centrarà la seva reflexió en “el naixement del feixisme en societats com la nostra” en un context vivencial. Són les sessions de cinema matinals, de dilluns a divendres, a les 11, als Cinemes Bages Centre. I són aquestes:
- Dilluns dia 20, amb el títol "El so com a màscara", en la prèvia de la projecció del film "La zona d'interès", es llegiran uns fragments de les memòries del deportat català i sobrevivent als camps de concentració nazis de Mauthausen i Gusen, Jacint Carrió.
- Dimarts dia 21, amb el títol "La guerra dels nens", en la prèvia de la projecció del film "Ven y mira" es projectarà un fragment del testimoni del manresà Jaume Navarro integrant de la Lleva del Biberó, els joves catalans que van ser enrolats a l'exèrcit republicà amb només disset anys.
- Dimecres dia 22, amb el títol "El verí durador de les dictadures", en la prèvia de la projecció del film "Peppermint Candy", es projectaran vídeos de testimonis (Antoni Molina i Teresa Vilajeliu) de la repressió franquista a Manresa.
- Dijous dia 23, amb el títol "L'individu i el poder", en la prèvia de la projecció del film "El inconformista", es parlarà de la figura del president Lluís Companys, afusellat pel règim franquista el 15 d'octubre de 1940.
- Divendres dia 24, amb el títol "El testimoni davant l'horror", en la prèvia de la projecció del film "Shoa", es llegiran fragments de la novel·la biogràfica K.L. Reich de l'escriptor manresà i sobrevivent del camp de concentració nazi de Mauthausen Joaquim Amat-Piniella.
