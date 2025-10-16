Set joiers de la Catalunya Central creen una col·lecció de peces per a set cellers de la DO Pla de Bages
«Set de joia» és una exposició que tindrà lloc al Centre Enoturístic del Pla de Bages (Navàs) i s'inaugura aquest divendres a les 19h
Hi participen: Nicolau Jewels, Ignasi Cucurella, Mar Cucurella, Uró Joiers, CrisJoies, Dörte Seeger i Clara Niubó
Els cellers són: l'Oller del Mas, Abadal, Artium, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Vinyas d'Empremta.
Un maridatge creatiu entre joies i vins». Així es defineix Set de joia, una proposta inèdita al territori impulsada per la joiera navassenca Mercè Nicolau (Nicolau Jewels) i amb la producció executiva d’Anna Benedicto, que uneix set joiers de la Catalunya Central i set cellers de la DO Pla de Bages. Aquest divendres, els set artesans presentaran al Centre Enoturístic del Pla de Bages les col·lecions exclusives inspirades en cadascun dels cellers participants: Abadal, Artium, Oller del Mas, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Vinyas d'Empremta.
Set de joia, la unió del vi i la joieria
La joiera Mercè Nicolau (esquerra) i la coordinadora artística i productora executiva, Anna Benedicto (dreta), han unit set joiers i set cellers de la Catalunya Central per crear Set de Joia, una plataforma per a reivindicar l’ofici artesanal de proximitat.
«Vam unir cada celler amb una joieria i els vam demanar que es posessin en contacte entre ells», explica Benedicto. A partir d’aquest vincle, fruit de la inspiració sorgida en les visites als cellers, els joiers Nicolau Jewels (Navàs), Ignasi Cucurella (Manresa), Mar Cucurella (Manresa), Uró Joiers (Manresa), CrisJoies (Manresa), Dörte Seeger (Moià) i Clara Niubó (Gironella) han creat col·leccions exclusives de joies inspirades en el celler - vins, varietats, ampolles...- que els va tocar per sorteig. Les peces inclouen anells, braçalets, collarets, arracades i fins i tot dissenys transformables. També hi haurà agulles de pit, una peça que «ara mateix és tendència», assegura Benedicto.
Reivindicar l'art i l'ofici de proximitat
Un dels objectius d'aquest projecte és reivindicar l'ofici a la Catalunya Central i oferir un espai perquè artesans joiers i cellers puguin mostrar conjuntament el seu treball. «Aquestes iniciatives només passen Barcelona, i aquí [a la Catalunya Central] no hi havia cap plataforma ni exposició que combinés aquests dos mons». La Mercè Nicolau, joiera de Nicolau Jewels, va tenir la idea: «Per què no unim el món de la joieria i el món de la vinya?», i Anna Benedicto en va assumir la producció i va donar forma al projecte sota el nom de Set de joia.
Pel que fa a la tria de cellers, Nicolau i Benedicto ho van tenir clar: «Volíem potenciar la DO Pla de Bages, i en vam escollir set. Quatre són de Navàs, el nostre poble, i aprofitant que la primera edició es fa aquí, hem volgut donar-los protagonisme». Els altres tres cellers —Artium (Artés), Abadal (Avinyó) i Oller del Mas (Manresa)— es van seleccionar de manera aleatòria. Benedicto assegura que la intenció és donar continuïtat al projecte en futures edicions, ja que són conscients que hi ha molta varietat de cellers a la zona, i molts d'ells s'han quedat sense participar-hi.
D'altra banda, van prioritzar joiers professionals de la zona amb taller propi i col·legiats al JORGC (Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya). Dins d’aquests criteris, la tria també va ser aleatòria.
Molt més que una exposició
Les set col·leccions són encara una incògnita, que es revelarà aquest divendres 17 d'octubre al Centre Enoturístic del Pla de Bages (Navàs). L’acte inclourà l’estrena d’un curtmetratge que mostra tot el procés creatiu, des de la trobada entre parelles creatives fins al resultat final. «Més que una exposició, serà un showroom entre les joies i el vi», explica Benedicto. La inauguració comptarà amb un càtering de set tapes inspirades en les col·leccions presentades, i l’exposició s’allargarà durant tot el cap de setmana. Els visitants podran conèixer les peces, reservar-les i posar-se en contacte amb les joieries per fer encàrrecs. Tot i això, les joies no es podran comprar directament als cellers, però l’objectiu en els pròxims mesos es exposar-les a les bodegues corresponents, perquè els visitants puguin descobrir-les al mateix lloc on els joiers els ha sorgit la inspiració.
