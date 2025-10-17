080 Barcelona Fashion
Entrevista exprés amb el dissenyador Dominnico: «cada etapa de Rosalía té una narrativa i estic desitjant veure la següent»
El creador alacantí format i establert a Barcelona, un clàssic a la 080, respon a aquest particular qüestionari Proust centrat en la seva visió de la moda
Laura Estirado
Domingo Rodríguez Lázaro (Alacant, 1994) va fundar el 2016 la innovadora firma Dominnico. En tan poc temps, ja ha vestit dives de la música, com Rosalía, per a qui va dissenyar el vestuari de la seva gira ‘El Mal Querer’, però també Beyoncé, Rita Ora, Lady Gaga o Dua Lipa. Va cursar estudis de Disseny de Moda a l’Escola de Disseny LCI, i es va especialitzar en tècniques de tractament de pell i pèl natural, una cosa que està molt present a les seves desfilades, sempre disruptius, ‘genderless’ i amb un gust especial per l’estètica ‘queer’. Els seus mercats principals, segons vendes, són a Corea i els EUA. Les seves peces transpiren llibertat i joc. Presenta ‘Spring 2026’, una reinterpretació del segle XVIII amb mirada contemporània.
1. Quina és la peça més arriscada que has creat?
En aquesta col·lecció és un ‘look’ inspirat en Maria Antonieta que és un vestit d’època recreat amb folres de reixeta de mico de motociclista de segona mà que pertanyen a la meva col·laboració amb la plataforma Vinted.
2. Si la teva col·lecció fos una emoció, quina seria?
Provocació i eufòria.
3. Minimalisme o maximalisme?
Maximalisme.
4. Què opines de l’era blanca de Rosalía? T’agrada més o menys que abans?
Cada etapa de Rosalía té una narrativa i estic desitjant veure la següent.
5. I el premi a la millor vestida / vestit de l’any, seria per a...? I els pitjors?
Nicole Kidman qualsevol dia de l’any. I la pitjor, no crec que hi hagi ningú pitjor vestit.
6. Algun polític que vesteixi bé?
[...]
7. Cal continuar mantenint el ‘dress code’ per a certs àmbits o esdeveniments?
En l’àmbit en què jo em moc, de la cultura i l’entreteniment, crec que és tot molt més fluid.
8. És la faldilla una peça en perill d’extinció?
Penso que no.
9. A qui t’encantaria vestir?
A Rihanna.
10. Quina desfilada recomanaries d’aquesta edició a més de la teva?
Acromatyx.
11. Tens alguna peça d’alguna marca de moda ràpida?
Cos, Arket... peces que, dins de la moda ràpida, tenen perdurabilitat.
12. De quina manera integres la sostenibilitat a la feina?
És la base del meu treball. L’‘upcycling’ i la recuperació de restes d’estoc formen part dels meus valors de marca.
13. Quines mesures prendries tu per frenar el fast-fashion?
El que cal frenar és el consum i el sobreproveïment, però el fast-fashion sempre existirà.
14. Sols reutilitzar o repetir model?
Sí, quan alguna cosa funciona, es revisiona.
15. Quina és la peça més antiga que tens al teu armari?
Una jaqueta ‘bomber’ dels 80 del meu pare.
16. Dues peces de roba que no poden faltar en cap armari?
Una ‘biker’ de cuir i una texana.
17. Si no vestissis amb la roba que dissenyes, quina marca et faria gràcia vestir?
No em vesteixo amb la roba que dissenyo. Les visions de les marques que m’interessen en aquest moment són les de Coperni, old Balenciaga i el Diesel de Glen Martins.
18. Cap a on es dirigeix la teva marca en els pròxims anys?
Cap al minimalisme en algun punt de la història.
19. Què significa per a tu desfilar a la 080?
És la plataforma que em defineix com a creatiu i que recolza la meva visió.
20. Un color que defineixi la teva desfilada?
El rosa empolvorat.
