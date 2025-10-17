Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'actor (i músic) artesenc Ferran Soler presenta el seu proper àlbum en exclusiva amb un concert a Artés

El concert, que serà aquest dissabte a les 20h, és una preestrena, ja que l'àlbum no es publicarà fins al juny del 2026

L'actor forma part de l'elenc de Germans de Sang, dirigit per Daniel Anglès, que s'estrenarà al Condal aquest desembre

Ferran Soler en una entrevista aquest agost

Ferran Soler en una entrevista aquest agost / Mireia Arso

Alba Bruch Serra

Manresa

Enmig dels assajos per la seva segona estrena al teatre professional amb Germans de Sang, el musical dirigit per Daniel Anglès que s’estrenarà aquest desembre al Teatre Condal, Ferran Soler ha retallat les seves hores de son per tenir enllestit el què serà el seu segon àlbum i poder-lo presentar aquest dissabte al seu poble: Artés.

Presentació de «SOLSTICE»

Lloc: Sala Dos de Gener, Artés. Dia i hora: Dissabte 18 d’octubre, a les 20 h. Preu: 7€ entrada general; 5,25 € majors de 65 i menors de 25; 3,50 € menors de 12 anys; 3 € amb el carnet de l’Escola Municipal de Música d’Artés. Entrades a la web cultura.artes.cat

Serà la primera vegada que es podran sentir les 13 cançons del disc, Solstice. Dotze d’elles inèdites, que expliquen els sentiments i reflexions que viu una persona després d’una ruptura de parella. «La idea principal és aquesta, però tinc amics que els he ensenyat cançons i els recorda a un familiar o una amistat perduda. Crec que és ‘xulo’ que una cançó et pugui impactar a través de coses que t’hagin passat a la vida». Afegeix que «les cançons preferides són aquelles que les sents i les relaciones amb un fet personal».

El disc, però, no estarà disponible a les plataformes fins a l’estiu del 2026, perquè la intenció és que es publiqui juntament amb un llargmetratge que ha estat preparant, com a complement del disc, i que la preparació del musical li ha fet endarrerir la producció. Cada cançó té una història que segueix el fil dels sentiments. Soler, aprofitant la seva faceta d’autor, protagonitzarà el llargmetratge per a exemplificar aquest dol.

La data del concert de presentació a Artés ja la tenia des de fa més d’un any, i assegura que tenir la data fixada al calendari «li ha anat bé» per acabar l’àlbum. «Hi ha algunes cançons que fa només un mes que estan acabades». A principis d’estiu li van donar la notícia que formaria part de l’elenc del musical, i durant les primeres setmanes d’assajos, el seu horari era «de deu a sis. Arribava a les set, i fins a les deu del vespre em posava a produir les cançons. Van ser les setmanes més dures de la meva vida, però, com a mínim, vaig acabar totes les cançons».

Dalt l’escenari l’acompanyaran dues ballarines i també una amiga que l’ajudarà a narrar la història. Soler se n’encarregarà de posar veu a les cançons, alguna a través del piano.

Si tot va bé, l’àlbum veurà la llum vora Sant Joan, intentant que quadri la publicació del projecte amb el solstici d’estiu: aquí, la relació amb el títol, Solstice, en anglès.

