El Museu del Barroc estrena un servei d'audioguies per complementar la visita

El nou dispositiu, gratuït, funciona a través d'un codi QR | Cada visitant hi pot accedir amb el seu dispositiu mòbil

L'objectiu és millorar l'experiència del visitant i oferir una visió més detallada de les obres

L'alcalde Marc Aloy, amb la regidoria Tania Infante i la tècnica del Museu, Anna Comas, utilitzant el nou servei d'audioguia

L'alcalde Marc Aloy, amb la regidoria Tania Infante i la tècnica del Museu, Anna Comas, utilitzant el nou servei d'audioguia / Mireia Arso

Alba Bruch Serra

Alba Bruch Serra

Manresa

El Museu del Barroc de Catalunya ha posat en marxa un nou servei d’audioguia gratuït amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i oferir una visió més detallada de les obres.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, escanejant l'audioguia del Museu del Barroc

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, escanejant l'audioguia del Museu del Barroc / Mireia Arso

Com funciona el nou servei d'audioguia?

El funcionament és molt senzill: només cal obrir el dispositiu mòbil i escanejar el codi QR situat a l’entrada del museu. A partir d’aquí, s’accedeix a una pàgina web on es pot triar entre quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès.

Un cop escollida la llengua, cada visitant pot seleccionar la sala on es troba en cada moment. No cal seguir un ordre concret, ja que l’aplicació permet accedir lliurement a qualsevol espai. A més, també es pot aprofundir en la informació sobre una obra o un autor en concret. En total hi ha 25 pistes d'àudio, i el contingut es complementa amb imatges i fotografies de les obres que ajuden a comprendre millor el context de la creació de les diferents obres exposades al museu.

Aquest sistema permet fer una visita autònoma i adaptada a l’interès de cadascú.

La distribució de la pàgina web per a utilitzar l'audioguia del Museu del Barroc

La distribució de la pàgina web per a utilitzar l'audioguia del Museu del Barroc / Mireia Arso

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha valorat molt positivament la incorporació d’aquest servei, que avui es presentava: «L’audioguia ofereix informació complementària que no està explicada al museu». Ha afegit que és una bona alternativa «per a aquells que no poden assistir a una visita guiada pels horaris o que prefereixen visitar el museu pel seu compte».

I si no porto auriculars?

El museu disposa d’auriculars per al públic que no en porti, per tal de millorar l’experiència d’usuari. En qualsevol cas, l’audioguia també funciona acostant el telèfon a l’orella, fent que l’àudio surti per l’altaveu superior del dispositiu.

I si no tinc bateria al telèfon mòbil?

El museu també disposa de tauletes amb auriculars per aquells visitants que es quedin sense bateria al mòbil o no tinguin cap dispositiu electrònic.

La proposta ha estat desenvolupada durant quatre mesos a través de l'empresa Trama Media. Per a l'Ajuntament de Manresa, aquest servei ha tingut un cost de 14.890 euros. El contingut està adreçat a un públic general, però en un futur es preveu introduir noves tipologies de visites per exemple adaptades a un públic familiar.

