El Museu del Barroc estrena un servei d'audioguies per complementar la visita
El nou dispositiu, gratuït, funciona a través d'un codi QR | Cada visitant hi pot accedir amb el seu dispositiu mòbil
L'objectiu és millorar l'experiència del visitant i oferir una visió més detallada de les obres
El Museu del Barroc de Catalunya ha posat en marxa un nou servei d’audioguia gratuït amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i oferir una visió més detallada de les obres.
Com funciona el nou servei d'audioguia?
El funcionament és molt senzill: només cal obrir el dispositiu mòbil i escanejar el codi QR situat a l’entrada del museu. A partir d’aquí, s’accedeix a una pàgina web on es pot triar entre quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès.
Un cop escollida la llengua, cada visitant pot seleccionar la sala on es troba en cada moment. No cal seguir un ordre concret, ja que l’aplicació permet accedir lliurement a qualsevol espai. A més, també es pot aprofundir en la informació sobre una obra o un autor en concret. En total hi ha 25 pistes d'àudio, i el contingut es complementa amb imatges i fotografies de les obres que ajuden a comprendre millor el context de la creació de les diferents obres exposades al museu.
Aquest sistema permet fer una visita autònoma i adaptada a l’interès de cadascú.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha valorat molt positivament la incorporació d’aquest servei, que avui es presentava: «L’audioguia ofereix informació complementària que no està explicada al museu». Ha afegit que és una bona alternativa «per a aquells que no poden assistir a una visita guiada pels horaris o que prefereixen visitar el museu pel seu compte».
I si no porto auriculars?
El museu disposa d’auriculars per al públic que no en porti, per tal de millorar l’experiència d’usuari. En qualsevol cas, l’audioguia també funciona acostant el telèfon a l’orella, fent que l’àudio surti per l’altaveu superior del dispositiu.
I si no tinc bateria al telèfon mòbil?
El museu també disposa de tauletes amb auriculars per aquells visitants que es quedin sense bateria al mòbil o no tinguin cap dispositiu electrònic.
La proposta ha estat desenvolupada durant quatre mesos a través de l'empresa Trama Media. Per a l'Ajuntament de Manresa, aquest servei ha tingut un cost de 14.890 euros. El contingut està adreçat a un públic general, però en un futur es preveu introduir noves tipologies de visites per exemple adaptades a un públic familiar.
