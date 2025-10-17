Gira "Tantas Cosas que contar"
La Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero de nou, torna als escenaris: concert al Sant Jordi el 2026
Regió7
La Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero novament al capdavant del grup, tornarà als escenaris el 2026. El grup donostiarra celebrarà el seu 30è aniversari amb una gira anomenada Tantas cosas que contar i amb un espectacle que inclourà els seus grans èxits (La Playa, Rosas, 20 de enero...). De moment, La Oreja de Van Gogh ha anunciat concerts en 15 ciutats espanyoles durant l’any vinent, començant a Bilbao (9 de maig) i amb una única doble cita a Madrid els dies 28 i 29 de maig. A Barcelona serà el 6 de novembre al Palau Sant Jordi, penúltima data abans del tancament, previst per al 20 de novembre a Pamplona.
Les entrades per al concert a la capital catalana es posaran a la venda el proper dilluns 20 d’octubre a les 12 hores a la pàgina web de la promotora The Project (theproject.es). Segons han informat en un comunicat, els preus oscil·laran entre els 45 euros i els 72 (més despeses de distribució) i també hi haurà “paquets VIP, entre els 110 euros i els 290”.
