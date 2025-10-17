Vols veure un vídeo resum de la 28a Fira Mediterrània?
El certamen manresà se celebrava el passat cap de setmana amb 78 propostes, el 73% dels quals amb caràcter d'estrena
La propera edició se celebrarà a la capital del Bages del 15 al 18 d'octubre del 2026
Regio7
25 sessions amb entrades exhaurides i el 88 % d’ocupació mitjana als espais de pagament; 969 artistes a la fira i rècord històric de professionals acreditats: 1.234 dels quals gairebé 200 internacionals de 20 països diferents. Xifres que demostren «l’interès» que va despertar el mercat manresà com a punt de trobada per al sector en la passada edició de la Fira Mediterrània.
El mercat va centrar el focus en el concepte de creació amb la intenció de reivindicar les accions que es duen a terme per incentivar la creació a partir de l'arrel tradicional. Un lema que coincidia amb el cinquè aniversari de l'Obrador d'arrel, el programa d'impuls i acompanyament als artistes que parteixen de la tradició com a font d'inspiració, impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura i la Fira.
Un resum, visual, és aquest vídeo creat pels organitzadors amb la música d'El Forner, del duet Alosa.
