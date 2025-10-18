Música
Eric Clapton tornarà a Barcelona el maig del 2026 després de més de 20 anys del seu últim concert a la ciutat
El músic actuarà el 7 de maig al Movistar Arena de Madrid i el 10 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la seva gira europea
EFE
El guitarrista i cantant britànic Eric Claptontornarà a Espanya més de 20 anys després de les seves últimes actuacions amb dos concerts al Movistar Arena de Madrid, el pròxim 7 de maig del 2026, i al Palau Sant Jordi de Barcelona, el 10 de maig.
Segons ha informat la promotora Live Nation, els concerts s’emmarquen dins de la gira europea que Clapton, de 80 anys, portarà a terme l’any que ve.
Les entrades per als dos concerts es posaran a la venda el proper dimecres, 22 d’octubre, a la web livenation.es, a partir de les 10:00 hores, i també a tiquetmaster i El Corte Inglés.
Llegenda de la música
Nascut el 1945 a Ripley (Anglaterra), Eric Clapton és una de les figures més influents de la història del rock i el blues. Al llarg de més de sis dècades de carrera, s’ha consolidat com una llegenda de la música, tant com a guitarrista, cantant i compositor.
El seu talent va emergir als anys 60 amb bandes icòniques com The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers i Cream, on va redefinir el so de la guitarra elèctrica i va marcar una era. Posteriorment, va formar Derek and the Dominos, amb qui va gravar el clàssic atemporal ‘Layla’.
En la seva etapa en solitari, Clapton va publicar àlbums essencials com ‘461 Ocean Boulevard’ i ‘Unplugged’, que li van valer reconeixement mundial i diversos premis Grammy.
La seva versatilitat l’ha portat a col·laborar amb artistes com Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John i Sting, entre molts d’altres.
Amb més de 18 premis Grammy i sent l’únic artista inclòs tres vegades al Rock & Roll Hall of Fame (amb The Yardbirds, Cream i com a solista), Eric Clapton continua sent una referència indiscutible del panorama musical internacional, destaca Live Nation.
