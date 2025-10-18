Quan la vinya inspira la joieria: "Amb el color i l'aroma de l'Abadal Nurva, vaig pensar en el coure i les flors"
Navàs exposa 'Set de Joia', un projecte que uneix vins i joieria en una experiència sensorial que reivindica l’ofici artesà
Quan la joiera manresana Neus Uró va obrir una ampolla d’Abadal Nurva, el color rosat i els aromes florals la van portar a crear peces de joieria amb flors i amb coure, entre altres materials. És una de les artistes que s’han sumat a Set de Joia, un projecte ideat per la joiera navassenca Mercè Nicolau que uneix set artesans de la joieria amb set cellers. Es va presentar divendres al Centre Enoturístic de Navàs, en un acte amb la sala plena i una acollida entusiasta.
L’exposició proposa una aliança entre set vins de la DO Pla de Bages i set joiers del Bages, el Berguedà i el Moianès. Les peces, distribuïdes en set vitrines, mostren com el vi pot inspirar la creació artística i com la joieria pot reinterpretar l’essència d’un celler. Cada artista s’ha deixat endur per la vinya, pel vi o fins i tot per les etiquetes, i el resultat és un recorregut sensorial que parla de territori, ofici i autenticitat.
Segons Mercè Nicolau, aquesta proposta pretén reivindicar l'ofici artesà i la creativitat. Recorda que ella porta a l’ADN la joieria i que sent passió per la vinya, i que tant en un món com en l’altre cal conrear la matèria primera per obtenir un bon producte. Nicolau defensa que amb Set de Joia vol tornar a situar la joieria al nivell que mereix un ofici vocacional i amb gent molt preparada, "però que sovint no rep el prestigi que li pertoca", diu. Amb aquest projecte hi vol contribuir aportant visibilitat i, com ella diu, "una mica de glamur".
La iniciativa té el suport del Col·legi Oficial de Joiers i el president de la seva secció d’artesans, Roc Majoral, va destacar divendres que Set de Joia "posa en valor els oficis artesans". Des del món del vi, Eva Farré, de la DO Pla de Bages, hi veu una complicitat natural: "Les joies d’autor són tan autèntiques com els vins de petits productors" i que tant la joia com el vi "comparteixen la capacitat de generar sensacions".
Aliances entre 7 joiers i 7 vins
Entre les aliances, cadascuna amb personalitat pròpia, hi ha la ja citada Neus Uró amb Bodegues Abadal i sis més.
La mateixa Mercè Nicolau s’ha aliat amb Heretat Oller del Mas. Inspirada en els ceps mil·lenaris, en la història d’una 36a generació i en la complexitat del vi Bernat Oller, ha creat unes joies que descriuen la firma i altres que representen les soques, amb textures daurades que evoquen el pas del temps.
Una altra unió és la de Cristina Giménez amb Caves Artium. Les seves peces representen les tres parts del cep: arrels, tronc i fulles. Inspirada pel Picapoll bota, macerat en bota de castanyer, daurat i intens, amb notes de fusta, espècies i vainilla, ha volgut transmetre la idea de tradició i connexió amb la natura mitjançant pedres de diferents tonalitats.
La casserrenca Clara Niubò, amb taller a Gironella, ha col·laborat amb Jaia Viticultor. La seva obra beu de la filosofia del celler, que recupera ceps antics per fer vins únics. Elaborades amb plata, llautó, pedra i teixit, lesl joies expressen les diferents fases fins a arribar al vi. Niubò assegura que participar en projectes així "és un estímul per crear i per donar-se a conèixer".
L’artista Dörte Seeger s’ha deixat endur pel vi natural El Rusc, de Vinyas d’Empremta, per tornar a l’origen i despullar el vi de filtres i artificis fins a trobar-ne l’essència. Ha treballat amb citrines tallades i imperfectes, retalls de vinya i pedres trobades a l’entorn, en un joc de formes de plata, pedra i or que evoquen els ceps.
Mar Cucurella, per la seva banda, ha treballat amb el celler La Diferenta. Per reproduir "la intensitat pura" del vi Entre Roques, en destaca un penjoll en forma de raïm, fet amb pedres precioses i brutes, metalls nobles i contrastos.
I Ignasi Cucurella ha col·laborat amb Can Serra dels Exibis, inspirant-se en el vi Les Tines i la seva estètica sòbria. Les seves peces presenten línies sòlides i textures que evoquen murs de pedra seca, en una interpretació contemporània de la força del paisatge del Bages.
Totes aquestes creacions tenen un punt en comú: el territori. Els joiers provenen principalment del Bages, amb representants del Berguedà i del Moianès i els vins són tots del Pla de Bages, quatre d’ells de Navàs. Mercè Nicolau recorda que a la DO Pla de Bages hi ha més de vint cellers i que "es poden fer coses molt grans". Confia que Set de Joia sigui només el començament i fer "joia de vinya" tingui continuïtat: "Si més cellers s’impliquen i animen els joiers a crear col·leccions serà un repte estimulant", remarca. L’objectiu és créixer i no descarta que les joies s'exposin també als cellers.
