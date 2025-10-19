El lliurament del Premi Casaldàliga del Clam esdevé una crida a favor de la pau per la situació a Gaza
El representant de la Comunitat Palestina de Catalunya recull el guardó i agraeix les mobilitzacions ciutadanes en suport a la causa
El lliurament del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat del Clam ha esdevingut aquest migdia una crida a favor de la pau amb l’entrega del guardó a la Comunitat Palestina de Catalunya. En una gala a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, que ha comptat amb la presència de la periodista Txell Feixas, que ha estat l’encarregada de lliurar el guardó, s’ha demanat la fi del patiment del poble palestí i s’ha denunciat el silenci internacional. "Sabem que som els més febles sobre el terreny, però el món s’ha aixecat i ha abraçat aquesta causa com si fos la seva i això ens dona esperança", ha dit el metge, historiador i escriptor català d’origen palestí Salah Jamal, en representació de l’entitat premiada.
Després que l’any passat es lliurés el guardó a l’entitat Matres Mundi, per la seva tasca en l’atenció de mares i nens en situació de vulnerabilitat, enguany s’ha volgut reconèixer la trajectòria de la Comunitat Palestina de Catalunya, entitat fundada fa més de quaranta anys per estudiants palestins residents a Catalunya i compromesa amb la defensa dels drets humans. La decisió d’atorgar aquest premi, recull el veredicte, no és aliena a la situació que viu Gaza i vol sumar-se a les denúncies contra els atacs que pateixen els territoris palestins, violant la legalitat internacional i vulnerant els drets legítims d’un poble a viure en pau i llibertat.
"És un honor rebre aquest premi dedicat a un gran humanista i referent per a la Comunitat Palestina", ha dit el guardonat en recollir l'escultura ideada per la navarclina Queralt Valls que evoca la biografia de Casaldàliga, Descalç sobre la terra vermella. En el seu discurs, ha volgut fer un agraïment als centenars de persones que s’han mobilitzat aquests dies per donar suport a la causa. "El poble palestí per sobreviure no té més remei i opcions que resistir i resistir. Nosaltres sabem perfectament que som els més febles sobre el terreny, però estem convençuts que el món ha abraçat aquesta causa i l’ha convertit en la causa de la humanitat".
L’encarregada de lliurar el premi ha estat la periodista Txell Feixas, membre de la Secció Internacional de TV3 i Catalunya Ràdio, d’on va ser corresponsal a l'Iraq, el Líban, l'Afganistan i Gaza, entre d’altres. En una conversa amb la presidenta d’Òmnium Cultural del Bages, Sílvia Sanfeliu, ha ressaltat la importància de festivals com el Clam "per visibilitzar causes que sovint passen més desapercebudes als mitjans". La periodista també ha destacat la importància de reconèixer una entitat amb un premi com aquest. “Ara tothom reconeix la lluita del poble palestí, però a Catalunya hi ha formacions de base que fa anys que estan fent denúncies per la causa. Tota l’explosió que veiem als carrers és gràcies a organitzacions com la seva".
En l’acte, també ha intervingut l’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, que ha destacat l’orgull "de ser bressol d’un festival que fa del cinema una eina de denúncia". Pérez ha fet referència a la impressió que li va causar la pel·lícula que va inaugurar el festival, La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, que retrata la desesperada trucada d’una nena atrapada sota les bombes a Gaza. Després de visionar el film, diu que va refer de dalt a baix el discurs que tenia preparat per a l’acte d'avui i ha fet referència a aquest "efecte Clam" que remou consciències. En aquest sentit, ha denunciat que "Palestina pateix un genocidi televisat, visible des de tots els racons del món". "Com pot ser que la humanitat no pugui guanyar la partida?", s’ha preguntat l’alcaldessa, que també ha demanat que es prenguin decisions valentes contra els qui han violat el dret internacional. I ha demanat un últim desig: "Que aquesta gala sigui un clam per a la pau de pobles”.
