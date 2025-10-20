CRÍTICA / TEATRE
La mort també es pot prendre amb humor
El Kursaal aplaudeix les representacions de "La presència", amb un quartet actoral esplèndid format per Nausicaa Bonnín, Pau Roca, Marc Rodríguez i Anna Sahun
Diumenge es tancava al teatre Kursaal de Manresa un completíssim cap de setmana teatral amb la segona funció (la primera, el dissabte) de "La presència" de Carmen Marfà i Yago Alonso, sota la direcció de Pau Carrió i interpretada per Nausicaa Bonnin, Pau Roca, Marc Rodríguez i Anna Sahun.
Una nit de dura i forta tempesta de neu en un petit poble de muntanya. La Sandra (Bonnin) i l’Ernest (Roca) són dos germans i viuen el final del seu pare, malalt terminal. Queden hores. En Miky (Rodríguez), parella de la Sandra, l’ha acompanyat fins al petit poble i sortint a atendre una trucada ha vist una petita llum que ningú li sap dir què és. Estan a l’espera del metge (Sahun), que al cap de poca estona d’haver arribat certificarà la mort del pare de l’Ernest i la Sandra, en Climent, un estimat membre de la comunitat i el poble. Certificarà la mort, però la petita campaneta que utilitzava l’home per avisar el seu fill quan necessitava alguna cosa, segueix sonant. No era mort? Què està passant? I comença una nit de neu, terror, humor, aparicions i confessions.
"La presència" té una perfecta estructura definida i diferenciada; un inici introductori, sobretot definint i marcant el caràcter de cada un dels personatges, que seran un indicatiu del seu comportament i de les seves reaccions en el desenvolupament del conflicte central de la posada en escena. El text del muntatge queda marcat per una bona fluïdesa i agilitat amb uns estratègics punts de força, atenció i vital atenció per la informació que cal acumular per anar copsant el meticulós i interessant desenvolupament.
Molts secrets darrere d’una aparença de normalitat surten a la llum la nit de la mort del pare, en Climent, que no era el patró i veí perfecte que tothom creia. Podria crear-se una angoixant atmosfera, que ofusqués els personatges, però la vis còmica, total contrapunt necessari, principalment servit per Marc Rodríguez, trenca la línia que tendiria cap a la tragèdia per acabar oferint-se aquesta comèdia de terror molt ben trobada. Diferents estrats d’un relat que conflueixen per conformar una història comuna.
Homogeni elenc d’actors i actrius en un correctíssim treball interpretatiu que va ser acomiadat amb aplaudiments i amb algun ensurt. Els mòbils que van sonar cap a les acaballes de la representació no van espantar, simplement, segueixen molestant.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola