Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar
Centenars de persones han seguit la convocatòria que combina divulgació, música i gastronomia
El tercer i darrer Aplec d’enguany serà dissabte vinent al barri de l’Estació d’Aguilar de Segarra amb l’estrena d’una composició de Manel Camp
REGIÓ7
L’Associació Patrimoni Obert ha demostrat aquest dissabte i diumenge que hi ha noves formes de conèixer els municipis, d’una forma amena, didàctica, amb la participació d’erudits i amb la combinació de música i gastronomia. Les propostes, que reben el nom d’Aplecs, s’han celebrat a Sant Amanç de Viladés -Rajadell- i a Castellar - Aguilar de Segarra. Una convocatòria que ha aplegat un centenar de persones durant tot el cap de setmana.
A Sant Amanç de Viladés, els divulgadors van ser el geòleg Oriol Oms, els historiadors Oriol Gasulla, Cristina Belmonte, Ernest Molins i la tècnica en patrimoni cultural, Marta Lloret, popularment coneguda com La Caçadora de Masies. L’era de Cal Viladés es va convertir en un espai atractiu per al sorprenent concert Udolç, a càrrec d’Alba Careta i Henrio, amb versions de versions de bressol tradicionals. El toc gastronòmic el va propiciar un tast de humus i garum d’El Reguer amb vi El Sagal del celler Collbaix.
Aquest diumenge, l’Aplec ha estat a Castellar, amb presència dels historiadors Pere Tardà i Roser Parcerisas, i el geòleg, Oriol Oms. L’apartat artístic, ha anat a càrrec de Grup de Teatre de Fals , que ha escenificat els fets de 1312, i la cantoautora, Lídia Pujol, amb un repertori inspirat en l’època medieval. El tast ha estat d’Arrop amb formatges Muntanyola i coca de pa del forn de Fonollosa amb oli de Collbaix i vi Més que Paraules.
Aplecs, una nova proposta de Patrimoni Obert
L’entitat convocant, Patrimoni Obert, que es va presentar públicament, la primavera passada a Fals, centra la seva activitat als municipis de d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages. La seva feina de recerca, catalogació i difusió del patrimoni cultural i natural dels darrers mesos es pot constatar a la pàgina web patrimoniobert.cat. Els dos Aplecs d’aquest cap de setmana i el programat per a dissabte vinent tindran continuïtat en el futur com a forma que la ciutadania pugui conèixer sobre el terreny el valor, sovint desconegut, d’elements patrimonials de primer ordre que tenen els municipis.
Tercer i últim aplec: dissabte 25 d'octubre a Aguilar de Segarra
El tercer i darrer Aplec d’aquesta primera temporada serà dissabte vinent a l’Estació d’Aguilar de Segarra, un espai que tenir un paper central al municipi amb l’arribada del ferrocarril. L’equipament, que roman en servei, va convertir-se en un motor d’activitat econòmica i social durant dècades fins que el declivi del servei ferroviari i l’ús generalitzat dels vehicles a motor van minimitzar el seu paper. A 2/4 de 10, benvinguda; a les 10, descoberta de l’entorn per part d’Oriol Oms i les presentacions que, en aquest cas, tindran una relació directa amb el paper de l’activitat ferroviària i el barri de l’Estació. Intervindran Pere Tardà que parlarà d’El ferrocarril al territori central, Roser Parcerisas, sobre El barri de l’Estació i Josep Barcons sobre La música del camí de l’aigua.
La proposta musical, a les 12, arribarà del compositor i pianista Manel Camp, acompanyat per Jordi Molina (tenora), Lluís Ribalta (percussió) i Jordi Camp (baix), que presentarà una creació específica per aquest Aplec. El tast serà amb vermut amb olives, fues de Fals, daus de formatge, crostons de pa i vermut Collbaix.
