Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova hora

La Oreja de Van Gogh ha d’endarrerir la venda d’entrades de la seva gira 2026 amb Amaia Montero i llança un comunicat explicant-ne el motiu

La banda atribueix l’ajornament a una incidència global a Amazon Web Services (AWS) que també ha afectat Ticketmaster, i agraeix la paciència dels seus seguidors.

Una imatge del cartell de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Una imatge del cartell de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Carlos Merenciano

La gira anunciada per La Oreja de Van Gogh per al 2026 amb Amaia Montero al capdavant ha hagut d’afrontar un inesperat contratemps: la venda d’entrades, que estava programada per arrencar a les dotze del migdia d’aquest dilluns, ha sigut endarrerida fins a les quatre de la tarda, segons ha explicat la mateixa banda en un comunicat oficial. L’ajornament coincideix amb una caiguda massiva de serveis a la plataforma d’Amazon Web Services (AWS), que ha provocat una interrupció global de múltiples sistemes. 

En el comunicat, el grup afirma que «a causa d’un problema massiu d’Amazon Web Services (AWS), ens veiem obligats a ajornar l’inici de la venda d’entrades… fins a les 16.00 hores d’avui. Aquest incident ha afectat l’operativa habitual del sistema així com altres sistemes a escala nacional i internacional, i impedeix garantir una experiència de compra estable i segura per a tots els usuaris. Volem agrair la comprensió i paciència de tots els seguidors, i lamentem les molèsties que aquest imprevist pugui causar. A les 16.00 hores esperem que es pugui reprendre el procés de venda amb total normalitat».

Fonts del sector confirmen també que el problema ha arribat a la plataforma de vendes Ticketmaster, que va admetre una incidència global just minuts abans de l’arrencada prevista de la venda. El compte oficial de la plataforma va esborrar el missatge d’alerta poc després, tot i que diversos mitjans van recopilar dades que confirmen l’afectació. 

La gira de la banda –que ja havia despertat gran expectativa després de l’anunci de la tornada d’Amaia Montero i la sortida temporal del guitarrista fundacional Pablo Benegas– havia d’iniciar el procés de venda aquest dilluns amb preus que oscil·laven entre els 45 i els 72 euros, a més de paquets vip de fins a 290 euros, segons revela El País. 

Malgrat el contratemps tècnic, la banda ha reiterat el seu compromís amb els fans i demana que «es mantingui la tranquil·litat» abans de procedir amb l’adquisició de localitats. En pròximes hores corroboraran si tot el sistema està operatiu i asseguraran que la jornada de venda es desenvolupi sense nous incidents.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  6. Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
  7. «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
  8. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això

El bus urbà de Manresa estrena itinerari amb poques incidències llevat d'un «punt calent»

El bus urbà de Manresa estrena itinerari amb poques incidències llevat d'un «punt calent»

Manresa comença a fer realitat el projecte de l’Edifici del Coneixement

Manresa comença a fer realitat el projecte de l’Edifici del Coneixement

El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats

El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats

La caiguda del núvol d’Amazon paralitza els pagaments a Espanya i causa errors en datàfons, caixers i Bizum

La caiguda del núvol d’Amazon paralitza els pagaments a Espanya i causa errors en datàfons, caixers i Bizum

La Dansa de la Mort de Manresa actuarà a la Nit de les Ànimes de Copons

La Dansa de la Mort de Manresa actuarà a la Nit de les Ànimes de Copons

Inma Gómez, comunicadora emocional i funcionària: "No tots els funcionaris som iguals. Jo sé què m'ha costat arribar aquí"

Inma Gómez, comunicadora emocional i funcionària: "No tots els funcionaris som iguals. Jo sé què m'ha costat arribar aquí"

Rosalía i el seu nou disc, una qüestió de fe i paciència: aquesta nit revelarà més detalls del seu quart àlbum

Rosalía i el seu nou disc, una qüestió de fe i paciència: aquesta nit revelarà més detalls del seu quart àlbum

Tretze denúncies i una detenció a Manresa en l'operatiu contra multireincidents dels Mossos

Tretze denúncies i una detenció a Manresa en l'operatiu contra multireincidents dels Mossos
Tracking Pixel Contents