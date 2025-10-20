CRÍTICA / CINEMA
Prodigiosos Jaume Claret i Jan Monter
El realitzador de Sant Cugat i l'actor de Castellbell i el Vilar excel·leixen en l'enlluernadora òpera prima "Estrany riu"
Heu vist segurament moltes pel·lícules -algunes mítiques- que aborden la crisi de creixement interior d’un personatge adolescent, però cap d’elles és comparable amb "Estrany riu", el memorable debut de Jaume Claret Muxart.
Estrany riu
Espanya, 2025. Drama. 106 minuts.
Direcció: Jaume Claret Muxart.
Guió: Jaume Claret Muxart i Meritxell Colell.
Intèrprets: Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz i Roc Colell.
El seu personatge central, Dídac (una prodigiosa interpretació de l’actor bagenc Jan Monter), passa uns dies de vacances a Alemanya, recorrent en bicicleta una ruta fluvial amb els seus pares i els seus germans. Un viatge que esdevindrà una aventura -exterior i íntima- reveladora.
El film converteix una premissa argumental molt sovintejada -l’enèsima mostra de cinema iniciàtic- en una experiència genuïna i única, perquè el realitzador de Sant Cugat esmicola l’ortodòxia realista i transforma progressivament una atmosfera estiuenca i costumista en un univers màgic i poètic.
"Estrany riu" transita amb una fascinant i laberíntica ambivalència entre la raó i els somnis, i ens convida a compartir la misteriosa i apassionant recerca de Dídac -el naixement del desig, l’amor i el dolor- amb una llibertat absoluta, sense dependre de cap justificació lògica.
El llargmetratge ha estat rodat en 16 mm, però aquesta elecció, insòlita en el cinema actual, no ha estat capriciosa sinó totalment coherent amb les intencions del seu jove creador, perquè aquest format analògic ha possibilitat que la natura -gran protagonista- tingui la textura visual necessària per copsar l’esperit profundament sensitiu que emana del relat.
Claret desplega una maduresa excepcional amb un lirisme rotund, sensorial i metafòric alhora, que culmina amb la silenciosa i meravellosa seqüència dels dos nois en el riu. Una òpera prima enlluernadora i commovedora, que ens descobreix un cineasta dotat d’una personalitat i una sensibilitat extraordinàries.
