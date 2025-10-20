Seguidors expectants
Rosalía i el seu nou disc, una qüestió de fe i paciència: aquesta nit revelarà més detalls del seu quart àlbum
Fins ara, l'artista de Sant Esteve Sesrovires només ha mostrat pinzellades del que com serà l'àlbum
Ignasi Fortuny
A poc a poquet, Rosalía va enllaçant pistes del que serà el seu pròxim disc, el quart ja (‘Los Ángeles’, ‘El Mal Querer’ i ‘Motomami’), aquest que ha fet, segons va explicar en una entrevista a ‘Ràdio Noia’ (Radio Primavera Sound), «per primera vegada sense por del fracàs». Res concret, només pinzellades que permeten als seus seguidors imaginar com serà el quadre final.
No es coneix, almenys del cert, de manera oficial, ni el seu títol, ni la data de llançament (el novembre va apuntar en primera instància per ¿error? l’edició espanyola de la revista ‘ELLE’, que va entrevistar la de Sant Esteve Sesrovires), tampoc col·laboracions o nombre de cançons. Però circulen, això sí, algunes d’aquestes pistes deixades pel camí per la mateixa Rosalía amb rang de veritats (¿serà finalment ‘Lux’ el seu títol?) per l’àgora digital, allà on els seus seguidors esperen impacients perseguir noves engrunes que arribin a algun lloc.
Ahir mateix la genial artista catalana mostrava en un vídeo d’Instagram com, presumptament, es gravava part d’una commovedora cançó titulada ‘Carmesí’, ja que aquest és el títol que es pot llegir a la partitura que es veu en les imatges. Una peça que interpreta una orquestra en un auditori del Battersea Arts Centre de Londres i que posa més pomes al cistell que es tracta d’un disc amb fons espiritual. Fins i tot religiós? En el mateix vídeo Rosalía mossega un rosari visiblement emocionada mentre escolta la seva cançó. I ‘Carmesí’ pot tenir, com sembla, connotacions religioses.
Aquest dilluns alguns rajos de llum, divins o no, es projectaran sobre la nova obra de Rosalía, ja que l’artista catalana revelarà a través d’un directe a TikTok (a partir de les 20.45 hores) més detalls del disc.
De ‘Berghain’ al Movistar Arena
Els últims dies, Rosalía ha participat activament en el joc de crear expectació. Des del seu perfil de Substack, on ha compartit alguns textos, va alliberar el tros d’una partitura (d’una suposada cançó titulada com una coneguda discoteca de Berlín, ‘Berghain’) i els seus fans la van començar a interpretar. També se l’ha pogut veure rodant a Polònia i al Movistar Arena de Madrid divendres passat veient Guitarricadelafuente.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això