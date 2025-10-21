El Cor de Teies estrena al Kursaal ‘Kintsugi’, un homenatge a la dona i a la vida
L'espectacle és un conjunt de tretze poemes escrits per Olga Molina i musicats per Anaïs Vila
Actuaran aquest dissabte 25 d'octubre a les 20 h a la sala gran del Kursaal de Manresa
Tretze poemes que parlen de la dona. Que parlen de vida, de pèrdua, de dolor, de transformació, de llibertat, fins i tot de la menopausa. Dels canvis vitals d'una dona madura. Són el fil conductor de Kintsugi, el nou espectacle del Cor de Teies, que es presentarà aquest dissabte, a les vuit del vespre, a la sala Gran del Kursaal de Maresa.
El projecte pren el nom de l’art japonès de reparar peces de ceràmica trencades amb un fil d’or. La mateixa paraula, Kintsugi, és una metàfora per definir tot el poemari, i a més, és també el nom de l'últim poema i cançó de l'espectacle.
Els poemes han estat escrits per la santpedorenca Olga Molina. Formen part del seu últim llibre i també més íntim, en format poemari: Cercle de foc (Grèvol edicions, 2025), i han estat musicats per una altra santpedorenca: Anaïs Vila. La compositora ha explicat que ha estat la primera vegada que ha musicat un projecte sencer, i per a ella ha sigut una «gran experiència». La proposta va ser fa dos anys, i entremig es va quedar embarassada: «Ha estat bonic perquè els poemes parlen de dona, i ha sigut una connexió maca a nivell personal», ha relatat Vila. Ha afegit que quan va començar a llegir els poemes s'hi va sentir identificada molt ràpid: «M'agrada veure què em surt a mi musicalment i vaig deixar que aquest fos el procés». Per altra banda, Molina ha assegurat que no hi havia cap referència en els seus poemes un cop cantats, i que per tant, la primera vegada que Vila li va enviar algun dels seus arranjaments la van captivar: «Hi havia algunes cançons que les escoltava i pensava: 'Com l'ha clavat!' , i d'altres, 'Que bonica!'». Tot i això, les dues han assegurat que, en alguns poemes, el procés de musicar va ser més complex.
El director del cor, Marc Reguant, ha afegit que el projecte va néixer arran d'una col·laboració amb l'escriptora Olga Molina per Sant Joan, data on el cor, originari de Santpedor, celebra el seu concert anual. Molina va recitar alguns dels seus poemes, i Reguant explica que «va ser un descobriment: moltes dones del cor no coneixien els versos i va haver-hi una connexió». A partir d'aquí va començar a néixer el projecte fins a dia d'avui. Després d’una preestrena el passat juny a Santpedor, l’estrena oficial arriba aquest dissabte al Kursaal.
Reguant ha destacat que el procés de muntatge ha sigut «un viatge molt bonic: Els assajos, les reflexions sobre els poemes, i quan l'Olga venia a explicar-nos els poemes i en quin moment els havia escrit, ens van inspirar molt». Ha explicat també que com a cor hi ha hagut tot un procés creatiu, en el qual han creat una «versió genuïna i pròpia» de l'espectacle. Dalt l'escenari, la ballarina Marta Rabaneda les acompanyarà en l'escena de les cançons, i també hi haurà dos músics: el pianista Jaume Sonet i la violoncel·lista Anna Costa.
Per últim, el director del Cor ha volgut afegir que aquest concert el senten com un homenatge a Alba Bacardit, una membre molt estimada del cor que va morir fa tres setmanes.
