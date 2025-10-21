Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou s'emporten el primer premi al festival internacional de Chisinau

Les dues formacions, única representació catalana, reben tres guardons a Moldàvia, incloent el premi del públic i el de millor solista per a la soprano moianesa Clara Renom

El grup format pels cantaires de les dues formacions

El grup format pels cantaires de les dues formacions / Arxiu particular

Susana Paz

Susana Paz

Manresa

Única representació catalana al festival i ple al quinze. La Coral Sant Esteve de Balsareny i el Grup Vocal V9 de Viladomiu Nou han tornat de Moldàvia amb el màxim reconeixement del 18è Festival - Concurs Internacional de Música Coral "A ruginit frunza din Vii". Les dues corals, que han actuat conjuntament amb un grup format per una quarantena de cantaires, han obtingut el primer premi en la categoria de cors mixtes al certamen, celebrat a la capital moldava, Chisinau, del 16 al 19 d’octubre. Una vintena de corals han participat al concurs provinents de Romania, Ucraïna, Macedònia i Moldàvia, entre d’altres.

La Coral Sant Esteve i el Grup Vocal V9 han ofert quatre concerts en diferents escenaris destacats de la capital moldava, entre els quas el Museu d’Etnografia i Història Natural o la Universitat Tècnica de Moldàvia. La gala final, retransmesa per la televisió pública del país, es va celebrar a la monumental Sala de l’Orgue de Chisinau.

En les seves actuacions han interpretat una suite del musical Mar i Cel d'Albert Guinovart, sota la direcció i l’acompanyament al piano del balsarenyenc Marc Comabella. A més, s’ha comptat amb la col·laboració especial de la soprano moianesa Clara Renom i el tenor de Masquefa Esteve Roig, tots dos participants en la darrera producció de Mar i Cel amb la qual Dagoll Dagom s’ha acomiadat dels escenaris aquesta passada temporada.

Marc Comabella, Clara Renom i Esteve Roig

Marc Comabella, Clara Renom i Esteve Roig / Arxiu particular

L'èxit de l'expedició es va completar amb dos guardons més: el premi del públic i el premi del públic a la millor solista del festival per a la soprano Clara Renom.

Notícies relacionades i més

A banda de la bona experiència musical i el reconeixement, l'estada al país, que es s’ha allargat durant cinc dies, ha permès als membres de les corals i als seus acompanyants descobrir Chisinau i altres punts d'interès de Moldàvia a través de diverses visites culturals i turístiques.

