L'anunci de La Marató es roda a Castellbell i el Vilar
L'Ajuntament fa una crida a tots els veïns que vulguin participar en l'enregistrament de dijous 23 d'octubre al banc d'observació de Montserrat del pla del Mas-roig
El poble de Castellbell i el Vilar és la localització escollida per a l'anunci de La Marató de TV3 d'aquest d'any. En concret, l'escena es filmarà al banc d'observació de Montserrat del pla del Mas-roig, i des de l'Ajuntament de la vila bagenca es fa una crida per trobar figurants voluntaris per prendre-hi part.
El rodatge començarà a les 12 del migdia d'aquest dijous 23 d'octubre i es perllongarà fins a les 5 de la tarda. Tots els veïns que hi vulguis participar, de manera desinteressada, cal que es presentin al pla del Mas-roig a les 12 h.
Enguany, la Marató estarà dedicada a la investigació sobre el càncer i tindrà lloc el dia 14 de novembre a la cadena catalana. L'anunci que s'enregistrarà a Castellbell i el Vilar apareixerà en les properes setmanes tant a la televisió com a les xarxes socials.
