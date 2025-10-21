Cuina del Solsonès: "El xup-xup de la Vall d’Ora", 77 receptes de tres generacions
Dolors Pujol, masovera de la Masia el Pujol de Navès, presenta un llibre que recull els plats heretats de la seva àvia i de la seva mare i de collita pròpia
La presentació va reunir més de 150 persones en un acte que va tenir la participació del duet Desaire, de l’actriu igualadina Lloll Bertran, del poeta i rapsode Celdoni Fonoll
Regio7
Més de 150 persones es van reunir, dissabte, a la Masia el Pujol de Navès en la presentació del llibre El xup-xup de la Vall d’Ora, un receptari que signa la Dolors Pujol, masovera des de fa dècades d’aquest emblemàtic establiment, que recull els plats heretats de la seva àvia i de la seva mare. L’acte, conduït pel periodista Jordi Vilagut, promotor d’aquesta obra i que ha contribuït a la redacció del llibre, va comptar amb l’actuació musical del duet Desaire, de l’actriu igualadina Lloll Bertran, del poeta i rapsode Celdoni Fonoll, a més de les intervencions de l’exsíndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó; de l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont; i de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.
En el decurs de la presentació, l’autora no va oblidar les persones que li havien transmès aquest coneixement culinari, la seva àvia i la seva mare. Dolors Pujol va agrair el suport de tot l’equip humà de la Masia el Pujol, a la Vall d’Ora que destaca per la seva hospitalitat a més de la bona cuina que ha quedat recollida en aquest llibre.
El treball recull fins a setanta-set receptes, la majoria heretades de viva veu tot i que l’autora també n’hi ha afegit de collita pròpia. Atès l’èxit assolit en els primers dies, i fins i tot abans que sortís el llibre, no es descarta que hi hagi una segona part que inclogui receptes que no han tingut cabuda en aquest primer llançament, on també hi apareixen alguns antics remeis casolans per fer front a determinades malalties i que es feien servir a la Vall d’Ora, a banda d’anècdotes que complementen les receptes.
Els pèsols negres, protagonistes
En el decurs de la presentació, es va servir un dinar que va incloure alguns dels plats recollits en el llibre, com ara els pèsols negres, una varietat autòctona de la zona i molt celebrada que s’acompanya amb rostes. Els convidats també van poder tastar ànec amb peres, llom amb taronja o crema de llimona.
El llibre, amb un preu de 20 euros, es ven exclusivament a la Masia el Pujol, tot i que no es descarta ampliar els punts de venda per fer arribar aquest títol a totes les persones interessades.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»