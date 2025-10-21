L'altre concursant d'Operación Triunfo 2025 que ha trepitjat el Kursaal de Manresa
L'artista de Terrassa Guillo Rist va actuar al teatre de la capital bagenca el 2023 com a membre del repartiment de 'Grease'
Max Navarro, el protagonista de Jan i Júlia al Kursaal de Manresa, no és l'únic concursant d'Operación Triunfo 2025 vinculat a la capital del Bages. L’edició d’enguany del programa musical de Prime Video compta també amb Guillo Rist, el jove terrassenc que va trepitjar el teatre manresà el novembre del 2023 com a membre del repartiment del musical Grease.
La producció va fer parada a Manresa amb un total de set funcions, convertint la capital del Bages en un punt destacat dins la gira estatal. Manresa va ser l’única ciutat catalana —excepte Barcelona— on es va poder veure l’espectacle, i també l’única ciutat de tot l’Estat que no és capital de província que va acollir el musical.
En la gala 5 d’aquest dilluns, Guillo Rist va deixar el jurat dempeus amb la seva interpretació de I Wanna Be Your Slave de Måneskin, que va compartir amb Tinho. D’altra banda, Max Navarro no va aconseguir convèncer els quatre membres del jurat que el van proposar per abandonar l'acadèmia la pròxima setmana. Es tracta de la segona nominació que afronta l'artista de Premià de Mar i, que aquesta setmana, haurà de disputar amb Lucía Casani.
