Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
L'Abadia ha difós un vídeo a les xarxes on es veu la cantant de Sant Esteve Sesrovires visiblement emocionada mentre escolta l’himne dedicat a la Mare de Déu interpretat pel cor d'escolans
Marta Cervera
Visiblement emocionada i amb llàgrimes als ulls. Un vídeo difós per l’Abadia de Montserrat mostra la cantant Rosalía, durant una visita al monestir, escoltant l’Escolania de Montserrat interpretar el Virolai, l’himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. En el clip, que s’ha fet públic aquest dimarts, es pot veure l’artista de Sant Esteve Sesrovires asseguda en un banc, plorant, mentre el cor d'escolans i la Moreneta presideixen l’escena.
La publicació del vídeo coincideix amb l’anunci, ahir, del quart àlbum de Rosalía, Lux, que sortirà a la venda el pròxim 7 de novembre. Entre les col·laboracions del disc hi figura precisament una amb l’Escolania de Montserrat. Rosalía és la primera artista pop amb qui Montserrat s’ha obert a col·laborar per a un disc que no és el de La Marató de TV3. Amb Miki Núñez van gravar Bon Nadal (La guerra ha acabat) per al vintè disc de La Marató, una versió en català de Happy Xmas (War is Over), tema pacifista de John Lennon i Yoko Ono que, des que va veure la llum el 1971, s’ha convertit en un popular nadala. L’Escolania també ha col·laborat amb Els Catarres fent els cors del tema Diamants, també per a un disc de La Marató.
Només en ocasions puntuals el cor de Montserrat s’aparta del cant litúrgic. «Hem acceptat aquest projecte perquè Rosalía, com ella mateixa ja ha explicat, parla de l’experiència de Déu. El discerniment permanent de Déu és quelcom molt benedictí i ella, a més, ho fa a través de la música. I d’això en sabem, perquè la nostra Escolania té 700 anys d’història», assenyalen fonts del cor d'escolans de Montserrat. La mateixa Rosalía ha declarat fa poc: «Déu és l’únic que pot omplir els espais si tu tens la predisposició, l’actitud i la manera d’obrir-te perquè això pugui passar».
«Evidentment, van repassar les lletres i la música de la cantant abans d’acceptar col·laborar amb ella, com fan sempre. El reggaeton no té cabuda en els projectes de la mil·lenària abadia benedictina. «Per parlar de Déu d’una determinada manera no hauríem accedit, però després de revisar-ne les lletres, ens vam atrevir». Curiosament, el proper concert fora de Montserrat de l’Escolania serà a la Catedral de Girona el 7 de novembre, el mateix dia de la sortida del nou disc de Rosalía.
Tot i que no s’ha precisat la data exacta en què es va enregistrar el vídeo de l'artista al monestir, se sap que Rosalía ja va rodar fa mesos un videoclip a Montserrat, que podria formar part del llançament visual del nou àlbum. Segons va revelar el programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio el passat mes de març, el rodatge va tenir lloc l’11 de novembre del 2024, durant una de les estades de la cantant a Catalunya, i va comptar amb la participació directa de l’Escolania.
