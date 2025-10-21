Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bad Gyal afegeix un tercer concert al març al Palau Sant Jordi

La cantant donarà el tret de sortida al seu tour a la capital catalana els dies 20, 21 i 22 de març de 2026

Un dels moments del concert de la cantant Bad Gyal al Share Festival

Un dels moments del concert de la cantant Bad Gyal al Share Festival / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

Bad Gyal ha afegit un tercer concert al Palau Sant Jordi de Barcelona per presentar el seu nou disc en una gira internacional a grans recintes, després d'esgotar les entrades de les dues primeres cites. La cantant donarà el tret de sortida al tour a la capital catalana el dies 20, 21 i 22 de març de 2026, i passarà per Madrid, València, Sevilla, Bilbao i La Corunya.

Així mateix, també ha sumat un tercer concert al Movistar Arena de Madrid, on actuarà els dies 11, 12 i 14 d’abril, i un segon espectacle a l’Arena Miribilla de Bilbao, on aterrarà el 15 i 16 de maig. Les actuacions precediran el seu concert a la pròxima edició del Primavera Sound Barcelona, que serà l’únic que oferirà en festivals espanyols l'any que ve.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  8. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola

Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre: «Les famílies ens trobem desprotegides»

Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre: «Les famílies ens trobem desprotegides»

Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre

Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre

El govern de Manresa respon a Junts que l’Ajuntament ja treballa en un pla comercial

El govern de Manresa respon a Junts que l’Ajuntament ja treballa en un pla comercial

Demanen sis anys de presó per un acusat d'estafar homes fent-se passar per dona i prometent-los xous sexuals

Demanen sis anys de presó per un acusat d'estafar homes fent-se passar per dona i prometent-los xous sexuals

Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre: «Les famílies ens trobem desprotegides»

Concentració al Moianès per reclamar l'assignació d'un pediatre: «Les famílies ens trobem desprotegides»

Forn de Cabrianes guanya el Premi Nacional de Comerç

Forn de Cabrianes guanya el Premi Nacional de Comerç

El Centre de Formació Pràctica i Teknia Manresa signen un conveni per impulsar la formació al metall

El Centre de Formació Pràctica i Teknia Manresa signen un conveni per impulsar la formació al metall

Quatre municipis de la Catalunya central rebran ajudes per incendis i pluges torrencials d’aquest estiu

Quatre municipis de la Catalunya central rebran ajudes per incendis i pluges torrencials d’aquest estiu
Tracking Pixel Contents