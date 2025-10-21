Bad Gyal afegeix un tercer concert al març al Palau Sant Jordi
La cantant donarà el tret de sortida al seu tour a la capital catalana els dies 20, 21 i 22 de març de 2026
ACN
Barcelona
Bad Gyal ha afegit un tercer concert al Palau Sant Jordi de Barcelona per presentar el seu nou disc en una gira internacional a grans recintes, després d'esgotar les entrades de les dues primeres cites. La cantant donarà el tret de sortida al tour a la capital catalana el dies 20, 21 i 22 de març de 2026, i passarà per Madrid, València, Sevilla, Bilbao i La Corunya.
Així mateix, també ha sumat un tercer concert al Movistar Arena de Madrid, on actuarà els dies 11, 12 i 14 d’abril, i un segon espectacle a l’Arena Miribilla de Bilbao, on aterrarà el 15 i 16 de maig. Les actuacions precediran el seu concert a la pròxima edició del Primavera Sound Barcelona, que serà l’únic que oferirà en festivals espanyols l'any que ve.
