El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat
L'àlbum, que sortirà el 7 de novembre, compta també amb l'Orquestra Simfònica de Londres i veus com Estrella Morente i la portuguesa Carminho
Jordi Bianciotto
A poc a poc es van coneixent detalls del nou i molt esperat disc de Rosalía. Si ahir a la nit es va anunciar amb magnificència, amb pantalles XXL a Callao (Madrid) i Times Square (Nova York), la portada, nom i data de llançament del nou disc, ‘Lux’, a la venda el 7 de novembre, ara s’han filtrat els noms dels col·laboradors de l’artista de Sant Esteve Sesrovires en el seu quart treball, entre els quals hi ha l'Escolania de Montserrat.
El disc ja està en prevenda i entre els detalls de l’edició en doble vinil transparent, amb pòster inclòs que inclou «tres cançons només disponibles en format físic», figuren també els noms dels artistes que han acompanyat Rosalía en aquesta nova aventura. El disc ha sigut gravat amb l’Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i en la nòmina de col·laboradors hi figuren Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor.
Rosalía figura en els crèdits com a «productora executiva» de ‘Lux’, on es desplega, segons les notes promocionals, «un ampli arc emocional de mística femenina, transformació i transcendència, movent-se entre la intimitat i l’escala operística per crear un món radiant en el qual el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en un». Les edicions en CD i vinil de ‘Lux’ inclouen tres temes exclusius, que conviden els oients a experimentar l’àlbum en la seva forma més immersiva.
Aquesta és la llista de cançons del doble vinil, 18 cançons repartides entre les 4 cares/moviments dels dos vinils:
MOV I
1. Sexo, violencia i llantas
2. Reliquia
3. Divinize
4. Porcelana
5. Mio Cristo
MOV II
6. Berghain
7. La perla
8. Mundo nuevo
9. De madrugá
MOV III
10. Dios es un stalker
11. La yugular
12. Focu ‘ranni [exclusiva]
13. Sauvignon blanc
14. Jeanne [exclusiva]
MOV IV
15. Novia robot [exclusiva]
16. La rumba del perdón
17. Memória
18. Magnolias
