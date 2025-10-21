Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música

El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat

L'àlbum, que sortirà el 7 de novembre, compta també amb l'Orquestra Simfònica de Londres i veus com Estrella Morente i la portuguesa Carminho

L’artista Rosalía a la seva arribada a Callao en una aparició sorpresa per presentar el seu quart àlbum, aquest dilluns a Madrid.

L’artista Rosalía a la seva arribada a Callao en una aparició sorpresa per presentar el seu quart àlbum, aquest dilluns a Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Jordi Bianciotto

Barcelona

A poc a poc es van coneixent detalls del nou i molt esperat disc de Rosalía. Si ahir a la nit es va anunciar amb magnificència, amb pantalles XXL a Callao (Madrid) i Times Square (Nova York), la portada, nom i data de llançament del nou disc, ‘Lux’, a la venda el 7 de novembre, ara s’han filtrat els noms dels col·laboradors de l’artista de Sant Esteve Sesrovires en el seu quart treball, entre els quals hi ha l'Escolania de Montserrat.

El disc ja està en prevenda i entre els detalls de l’edició en doble vinil transparent, amb pòster inclòs que inclou «tres cançons només disponibles en format físic», figuren també els noms dels artistes que han acompanyat Rosalía en aquesta nova aventura. El disc ha sigut gravat amb l’Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i en la nòmina de col·laboradors hi figuren Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor.

Rosalía figura en els crèdits com a «productora executiva» de ‘Lux’, on es desplega, segons les notes promocionals, «un ampli arc emocional de mística femenina, transformació i transcendència, movent-se entre la intimitat i l’escala operística per crear un món radiant en el qual el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en un». Les edicions en CD i vinil de ‘Lux’ inclouen tres temes exclusius, que conviden els oients a experimentar l’àlbum en la seva forma més immersiva.

Aquesta és la llista de cançons del doble vinil, 18 cançons repartides entre les 4 cares/moviments dels dos vinils:

MOV I

1. Sexo, violencia i llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

MOV II

6. Berghain

7. La perla

8. Mundo nuevo

9. De madrugá

MOV III

10. Dios es un stalker

11. La yugular

12. Focu ‘ranni [exclusiva]

13. Sauvignon blanc

14. Jeanne [exclusiva]

MOV IV

15. Novia robot [exclusiva]

16. La rumba del perdón

17. Memória

18. Magnolias

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
  8. «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»

El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat

El ‘setlist’ i les col·laboracions de ‘Lux’, el nou disc de Rosalía: de Björk a Sílvia Pérez Cruz i l’Escolania de Montserrat

Europa avala que els joves de 17 anys puguin conduir a la UE acompanyats d'un adult amb experiència

Europa avala que els joves de 17 anys puguin conduir a la UE acompanyats d'un adult amb experiència

Fins a 1.000 euros per canviar de banc: l'OCU informa

Fins a 1.000 euros per canviar de banc: l'OCU informa

Cocaïna dins de pinyes i tomàquets: els Mossos desmantellen una narcofruiteria

Cocaïna dins de pinyes i tomàquets: els Mossos desmantellen una narcofruiteria

CCOO rebutja l’ERO presentat per Marelli per cessar l’activitat a la planta de Santpedor i acomiadar la plantilla

CCOO rebutja l’ERO presentat per Marelli per cessar l’activitat a la planta de Santpedor i acomiadar la plantilla

Igualada, Montbui i Vilanova del Camí unifiquen el criteri per fixar el preu de la recollida de les escombraries

Igualada, Montbui i Vilanova del Camí unifiquen el criteri per fixar el preu de la recollida de les escombraries

Cuina del Solsonès: "El xup-xup de la Vall d’Ora", 77 receptes de tres generacions

Cuina del Solsonès: "El xup-xup de la Vall d’Ora", 77 receptes de tres generacions

Una nova passarel·la al camp de futbol de Solsona per fer més accessible l'entrada del públic

Una nova passarel·la al camp de futbol de Solsona per fer més accessible l'entrada del públic
Tracking Pixel Contents