L'Arxiu de la Seu i el Diocesà de Solsona obriran les seves portes de forma gratuïta
Entre el 24 d'octubre i el 3 de novembre es podran visitar una desena d'arxius eclesiàstics de Catalunya
Regió7 / EFE
Una desena d'arxius eclesiàstics catalans, entre ells l'Arxiu de la Seu de Manresa i l'Arxiu Diocesà de Solsona, obriran les portes entre el 24 d'octubre i el 3 de novembre i es podran visitar gratuïtament, coincidint amb la celebració a Barcelona del Congrés Internacional d'Arxius de l'International Council on Archives (ICA), del 27 al 30 d'octubre.
Catalonia Sacra, la iniciativa dels deu bisbats amb seu a Catalunya que des de fa més d'una dècada treballen en xarxa per millorar la gestió cultural, l'acollida turística i la difusió del patrimoni religiós, ha informat aquest dilluns que es podran visitar arxius històrics de l'Església a Barcelona, Vic, Tarragona, Lleida, Manresa, Mataró, les Avellanes i Solsona.
La programació s'iniciarà el dia 24 amb una jornada formativa sobre arxius eclesiàstics a l'Arxiu Diocesà de Solsona (Solsonès) i, posteriorment, es farà una visita guiada al lloc, en una activitat gratuïta, però que necessita inscripció.
Altres arxius que obriran les seves portes seran l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya a Barcelona; l'Arxiu i la Biblioteca Episcopal de Vic (Osona) i els arxius diocesans de Barcelona i Tarragona.
També, els arxius capitulars de les catedrals de Barcelona i Lleida; l'Arxiu de la Seu de Manresa (Bages); l'Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi de Barcelona; el Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (Maresme) i l'Arxiu Gavín al Monestir de les Avellanes (Noguera).
Tots aquests espais custodien documents d'un "gran valor històric, cultural i espiritual" que permeten conèixer "l'evolució de les comunitats cristianes i el paper de l'Església en la configuració de la societat catalana al llarg dels segles".
