La Xarxa de Pobles Creatius rep el Premi Impacte 2025 de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural
El reconeixement reivindica la tasca conjunta dels 15 municipis de la Catalunya central que integren un projecte "arrelat al territori"
Regio7
La Xarxa de Pobles Creatius ha estat guardonada amb el Premi Impacte 2025 atorgat per l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) a la sala Paral·lel 62. El guardó reconeix aquells projectes o organitzacions que han generat un impacte notori al seu entorn, social, cultural o comunitari, i que contribueixen a enfortir el teixit cultural del país. La residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó va impulsat la creació de la Xarxa de Pobles Creatius, el 2022.
Aquest reconeixement posa en valor la tasca conjunta dels 15 municipis que integren la Xarxa: Artés, Avinyó, Sant Vicenç de Castellet, Balsareny, Callús, Gironella, Santa Maria d'Oló, Navarcles, Navàs, Prats de Lluçanès, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Cabrianes. Aquests municipis donen suport a la creació artística mitjançant programació, difusió, suport econòmic i cessió d'espais i equipaments.
Segons l'organització, el premi reconeix un projecte arrelat al territori que ha sabut generar vincles reals entre cultura i comunitat, creació i territori. És un "reconeixement col·lectiu" i el resultat de la "confiança, la feina i la complicitat de moltes persones i institucions del territori. Ens alegra que un projecte arrelat als pobles tingui també visibilitat a la capital, i sobretot, que es reconegui el valor d'una cultura compartida i col·laborativa."
Una xarxa viva i col·laborativa
La Xarxa de Pobles Creatius és una iniciativa col·laborativa que impulsa residències artístiques, processos de creació i trobades entre artistes i públic. El seu objectiu és acompanyar la creació en moments fràgils, oferint espais i condicions que permetin als projectes artístics créixer i consolidar-se.
Ser un poble creatiu implica apostar per la cultura com a motor de transformació social i creure en el valor de donar suport a projectes emergents, sovint en els seus primers passos.
La Xarxa funciona com una autèntica xarxa de suport mutu: els municipis comparteixen informació, acullen projectes en les seves programacions i col·laboren amb altres centres de creació, festivals i fires d'arreu del país, com Nau Ivanow, FiraTàrrega o la Fira Mediterrània.
Una aposta de futur
Amb aquest premi, la Xarxa de Pobles Creatius reforça la seva aposta per continuar enfortint els vincles entre cultura i comunitat, oferint noves oportunitats a creadors i creadores, i consolidant un model de cooperació cultural descentralitzat, obert i inspirador.
