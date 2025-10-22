La Beth canta contra el càncer de mama
La surienca actua aquest dijous a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona en un projecte solidari de Hard Rock
La surienca Beth Rodergas actua aquest dijous 23 d'octubre, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, en un concert en suport a la lluita contra el càncer de mama durant el qual presentarà el seu darrer disc, "Natural Women". La cantant bagenca serà així un dels noms propis d'una campanya d'abast internacional que munta Hard Rock i en la qual també s'implica Hard Rock Cafe Barcelona, organitzador de la iniciativa solidària Pinktober Month, enguany en la 26a edició.
El concert començarà a les 20 h i les entrades tenen un preu de 9 euros https://shops.link2ticket.nl/13cBpf.
En les cançons del seu últim àlbum, Beth evoca la força i l'autenticitat de les dones a través del fet musical. La recaptació solidària es destinarà a la Fundació Kálida, que acompanya persones amb càncer i les seves famílies.
El Pinktober de Hard Rock és un projecte solidari que recapta fons per a la Rock Heals Foundation, el vessant filantròpic de Hard Rock. Aquesta entitat les destina a projectes d'investigació sobre una malaltia que afecta milions de dones arreu del món. Fins ara, en dues dècades i mitja d'activitat, la xifra recollida supera els 13 milions de dòlars.
