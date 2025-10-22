Buhos actuarà l'any que ve a la Festa Major de Manresa en la gira del seu vintè aniversari
El concert a la capital del Bages es farà el 30 d'agost i és, gairebé un any abans, el primer nom confirmat de la programació musical
La banda de Calafell tornarà per la festa gran: l'agost del 2021 va omplir el Palau Firal i, el 2023, va portar 7.500 persones al carrer Sallent
20 anys i 20 concerts. El grup Buhos celebrarà l'any que ve les seves primeres dues dècades de vida amb una gira que passarà per Manresa. El grup nascut a Calafell l'any 2006 actuarà el 30 d'agost del 2026 i serà una de les apostes de la pròxima festa major de la capital del Bages. No serà la seva primera vegada. El grup que encapçala Guillem Solé ja ha actuat dos cops per la festa gran manresana: el 2021 van omplir el Palau Firal (mig any abans ja havien omplert el Kursaal) i el 2023 van portar 7.500 persones al carrer Sallent. Les entrades per al concert a Manresa encara no estan disponibles.
El concert que obrirà la gira, ja amb entrades exhaurides en 24 hores, es farà al Poble Espanyol de Barcelona el 14 de març; el tancament, al Palau de la Música de Barcelona el 14 de novembre. Seguirà Girona el maig, amb dos concerts a les escales de la Catedral (el primer, amb entrades esgotades). Entre els municipis i festivals confirmats hi ha, de moment, el Festival Observa de Sabadell (22 de maig), el Cabró Rock de Vic (13 de juny) o el Canet Rock (4 de juliol). També, Tossa de Mar (16 de juny), Talarn (17 de juliol), Salou (18 de juliol), la Bisbal d’Empordà (24 de juliol), Vilassar de Dalt (8 d’agost), Torredembarra (29 d’agost) o Manresa (30 d’agost). Al llarg d'aquests vint anys el grup ha fet 1.600 concerts arreu de l'Estat i acumula 120 milions d'escoltes a les plataformes digitals i més de 30 milions de visualitzacions a YouTube.
Ara fa una setmana, Buhos va sorprendre amb la publicació de la balada No em vull despertar amb la qual la banda engega la celebració del vintè aniversari. La cançó, un tema que parla de l'amor i la nostàlgia i que s'allunya del mestissatge electrònic, va coincidir amb l'exhauriment d'entrades dels dos primers concerts de la gira. El senzill ha estat produït pel bagenc Davd Rosell i el videoclip per l'osonenc Dani Feixas, que ha unit rodatge tradicional i intel·ligència artificial. S'ha rodat a l'heliport de l'Hospital de Sant Pau i mostra una parella fuig de l’apocalipsi: són la creadora de contingut Raquel Martínez (Bonbonreich) i l’actor Alain Fernández.
