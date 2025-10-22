Novetat literària: Justícia poètica per a Lluís Calderer
L'Albí publica l'obra poètica del manresà quan es compleix el cinquè aniversari de la seva mort
"Incertesa de l'alba" es presenta aquest dimecres al Casino en el festival literari Tocats de Lletra
El 2023, la berguedana L’Albí publicava L’ombra del faroner, un volum que aplegava una primera part de l’obra crítica dispersa del desaparegut escriptor, poeta, crític i traductor manresà Lluís Calderer (1944-2020). Ja llavors, l’editor i amic Jaume Huch explicava que la intenció era recopilar, també, tota la poesia del manresà. Per què? «Perquè és una part essencial de la seva obra literària i perquè ell era poeta». El dia ha arribat amb Incertesa de l’alba.
El volum, que es presenta aquest dimecres, aplega el conjunt de l’obra poètica del manresà: l’editada (i descatalogada), el poemes inèdits i els publicats en revistes com Quaderns de Taller, a més d’una selecció de poemes de la literatura universal que el manresà havia traduït. El volum es presenta avui en el festival Tocats de Lletra i coincideix amb el cinquè aniversari de la mort de Calderer.
Per a l’edició del volum, explica Huch (també curador), s’ha fet una tasca de «recerca» perquè «hi havia molta obra dispersa i material inèdit» i, en aquest punt, remarca, ha estat molt valuosa l’ajuda de la vídua de Calderer, Roser Vilalta. Incertesa de l’alba, títol també d’un dels poemes, amb la il·lustració a portada de Josep Morral, es divideix en 5 parts. Les tres primeres són els tres poemaris publicats entre els anys 80 i 90: Essència del temps (1982), «una coedició pràcticament de luxe creada amb l’artista manresà Josep Barés»; i Mentre la pols es mou (1995) i El pacte clos (1997), editats per Columna-L'Albí.
«Després del 1997, Calderer ja no va tornar a editar cap altre llibre de poemes, el que no vol dir que no en publiqués en revistes, com l’esmentada Quaderns de Taller o la Revista d’Igualada», apunta Huch. I els inèdits, com els que escrivia en un bloc de notes, una mena de dietari, al qual han tingut accés gràcies a Vilalta. Tota aquesta selecció no recopilada fins ara en cap llibre i «rescatada», inclosa la suite Delit d’estels, musicada per Manel Camp, formen la quarta part del llibre, la més àmplia. Finalment, la cinquena la integren «dotze versions de poemes de tots els temps, de Rilke a Pavese».
La presentació
La presentació d'Incertesa de l'alba es farà aquest dimecres, a les 7 de la tarda, a la Sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa. Hi intervindran l'editor Jaume Huch (L'Albí) i l'escriptor Jordi Estrada. Ells dos, amb Pere Fons i la mateixa Roser Vilalta, han estat els responsables de la tria d'aquest volum "absolutament necessari". El pròleg és del mateix Huch i intenta, explica, "fer una aproximació a la poesia" de l'autor aportant "claus interpretatives". Els mites eren "molt importants per a un poeta molt culte que havia dialogat molt amb la poesia catalana i europea, però també amb l'art, el teatre, la música, el cinema..." La presentació inclourà, també, una lectura de poemes a dues veus, que faran la Mireria Cirera i el mateix Huch (Faig Teatre) amb la interpretació a la flauta travessera del professor i escriptor berguedà Màrius Moneo, nebot de Calderer.
- Incertesa de l'alba. Lluís Calderer
- L'Albí / Poesia / 256 pàgs/ 19 euros.
Són 256 pàgines que representen, ara sí, el conjunt de l'obra poètica de Calderer, per a qui la poesia era "el seu espai més íntim". Una reserva, però que no amaga un poeta "que s'ha de reivindicar en l'àmbit nacional". Sam Abrams el va incloure en el volum Antologia del poema en prosa en la literatura catalana actual (Proa, 2001) però, com subratlla l'editor berguedà, "en les antologies més recents de poesia catalana no apareix amb els poetes de la seva generació i això és una greu mancança".
La poesia de Calderer, continua, engloba "un ampli espectre dels registres, és rica, és una veu ferma i original, que assenyala l'essencial i ho fa buscant el mot necessari, la paraula precisa". És per això que Incertesa de l'alba voldria "apropar-se a nous lectors però també a la crítica, la seva és una gran aportació a la poesia catalana".
Anar més enllà
Si L'ombra del faroner recollia l'obra crítica de l'intel·lectual manresà, amb textos del 1976 al 1989, la idea és continuar avançant però també mirar de reeditar altres llibres "descatalogats però que són completament vigents". Començant, explica, per Diàleg amb la poesia, una «antologia interpretativa de la poesia universal», que neix del recull d’articles publicats en el suplement Idees de Regió7 i publicat el 1996. La idea, apunta Huch, seria reeditar-ho l'any que ve, quan es compleixin els 30 anys de la publicació i els 40 de l'editorial L'Albí. Sense oblidar, diu, "un llibre extraordinari des del punt de vista didàctic", Introducció a la literatura, publicat per Teide el 1988. El darrer llibre que va publicar Calderer va ser de narrativa, el 1998: la novel·la Figuracions (L'Albí)
