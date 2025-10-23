Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música tecno al claustre Museu del Barroc de Catalunya, la nova proposta d'Oxigen

L’esdeveniment serà aquest dissabte de 17h a 00h i combina música electrònica i projeccions audiovisuals

El projecte forma part de l'Associació Manresa No és Grisa i ja arriba a la quarta edició

El president de l'associació, Josep Carmona, i el vicepresident, Pere Bacardit

El president de l'associació, Josep Carmona, i el vicepresident, Pere Bacardit / Arxiu Particular

Alba Bruch Serra

Manresa

«Un espai on la gent pugui desconnectar del soroll del dia a dia i agafar aire». Així defineix Josep Carmona, un dels membres fundadors de l'associació Manresa No és Grisa, l'esperit del seu festival: Oxigen. Aquest dissabte ja arriba a la seva quarta edició. El certamen proposa una experiència immersiva que uneix música electrònica amb patrimoni i espais singulars. Per aquest motiu, el lloc escollit és el claustre del Museu del Barroc de Catalunya. Un espai amb «molta història» a la ciutat de Manresa, destaca Carmona.

La primera edició d'Oxigen va ser a la placeta de la Mel, dins el marc de la Festa Major de Manresa. La segona a la Torre Busquet i la tercera van repetir al a la plaça del barri vell, altre cop dins el marc de la festa major. Aquest cop han apostat per fer-ho al museu principal de Manresa. Un espai «molt preciós i simbòlic per a la ciutat i amb una força visual impressionant». «El claustre té aquest punt de silenci, de calma, que encaixa molt amb la idea d’oxigen: venir, respirar i connectar amb la música i la llum» explica.

El festival aposta per llums i projeccions audiovisuals com a segell distintiu, i per gèneres com el house, el tecno melòdic, el deep house i el tecno. En aquesta edició hi actuaran Edu Imbernon, artista de reconeixement internacional, i dos artistes locals: la manresana Raaachi i el manresà Peter B (Pere Bacardit), també soci del projecte. Dins el recinte hi haurà servei de barra i oferta gastronòmica per al públic assistent.

Compromís amb el patrimoni de la ciutat

Carmona assegura que Oxigen és ja una proposta consolidada, i que edició rere edició el públic ha anat augmentant per reafirmar una proposta cultural basada en «música electrònica de qualitat i experiències immersives que connecten el públic amb l’entorn». També subratlla el compromís del festival «amb la cultura i la promoció de Manresa». A més, explica que des del primer moment, tant l’Ajuntament de Manresa com el Museu del Barroc han donat suport al projecte.

El museu tancarà portes a les sis de la tarda, però el festival començarà a les cinc, amb entrades independents per als dos públics. Les entrades anticipades, que tenien un cost de 6 euros, ja s’han exhaurit des de fa dies. Les entrades generals, encara disponibles, tenen un cost de 8 euros. L’activitat s’allargarà fins a la mitjanit, i els assistents podran continuar la festa, « l’Afterparty», a la sala El Sielu, inclòs en el preu de l’entrada del festival Oxigen.

