Sara Figueras i Jordi Badia, premis de Ciència i Tecnologia i de Comunicació
Els guardons es lliuraran en un acte obert al públic al teatre Kursaal de Manresa el pròxim 11 de novembre a les 7 del vespre, aconsegueix entrades gratuïtes a través de l'aquest enllaç
Regió7 reconeixerà la trajectòria professional de Sara Figueras, doctora en Ciències Físiques amb el premi Ciència i Tecnologia i també la de Jordi Badia, filòleg de llengua catalana i corrector que ha estat guanyador del guardó de Comunicació. Serà en la 25a edició dels Premis Regió7, que tindran lloc l’11 de novembre al teatre Kursaal de Manresa a les 7 del vespre amb, obertura de portes a 2/4 de 7.
L'acte està organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co – Grup Bassols i Consell Comarcal del Bages. Les entrades es poden adquirir a través del web del Teatre Kursaal.
La solsonina Sara Figueras és llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona i doctora en Ciències Físiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, és una de les pioneres en la modelització de la propagació d’ones sísmiques mitjançant tècniques de supercomputació, un camp en què va destacar ja l’any 1994.
Amb més de tres dècades de dedicació a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), actualment Sara Figueras és la cap de l’Àrea de Geofísica. Des d’aquest càrrec coordina els estudis, projectes i serveis vinculats a la prospecció geofísica, la sismologia, la predicció d’allaus i la gestió del risc sísmic al territori català.
A més de la seva activitat tècnica i científica, Figueras desenvolupa una intensa tasca acadèmica: imparteix docència en màsters de la UPC, la UAB i la UB, dirigeix tesis doctorals i de màster, i participa activament en congressos i projectes de recerca internacionals.
Apassionada de la muntanya, la lectura i la cuina, Sara Figueras combina el seu esperit científic amb un profund compromís amb la divulgació i la formació de noves generacions de professionals en ciències de la Terra.
Per la seva part, el callussenc Jordi Badia és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i ha dedicat tota la seva carrera professional a la correcció i a l’assessorament lingüístic, especialment en mitjans de comunicació com TVE-Catalunya, Televisió de Catalunya i el setmanari El Temps. Actualment, és cap d’estil del diari digital VilaWeb, on també escriu setmanalment.
L’autor dels llibres Salvem els mots (2021) i No val a badar (2023), Badia combina la seva faceta d’escriptor amb una intensa activitat divulgativa a les xarxes, on publica diàriament una piulada sobre llengua a la plataforma X i amb els seus articles a VilaWeb es creen continguts audiovisuals per a Instagram i TikTok.
El professor de català de secundària en excedència, també ha escrit manuals i diccionaris escolars. La seva tasca ha contribuït a apropar el català al gran públic i a fomentar un ús més conscient i rigorós de la llengua en l’àmbit mediàtic i social.
