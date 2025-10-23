Música
Sopa de Cabra celebrarà 40 anys amb una gira que començarà a la sala Razzmatazz de Barcelona
EFE
La banda catalana Sopa de Cabra celebrarà els seus 40 anys de carrera amb una gira que començarà el 15 de maig del 2026 a la sala Razzmatazz de Barcelona, ha anunciat aquest dijous el grup.
Aquesta actuació a la Razzmatazz, que serà la primera data d’una gira que encara no han revelat, tindrà lloc en una de les sales més icòniques per a Sopa de Cabra, ja que el 1993 van gravar el seu disc ‘Ben Endins’ i el 2001 van fer el seu concert de comiat.
Sopa de Cabra és una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català.
El grup va néixer a mitjans dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch i Francesc ‘Cuco’ Lisicic, i des d’aquell moment van protagonitzar una de les trajectòries més exitoses de la música en català.
Moltes de les seves cançons, com ‘Camins’, ‘L’Empordà’, ‘Si et quedis amb mi’ o ‘El far del sud’ s’han convertit en himnes intergeneracionals i han format part de la banda sonora i sentimental de Catalunya de les últimes dècades.
Al llarg de la seva prolífica carrera, el grup ha publicat divuit treballs, entre discos d’estudi i gravacions en directe, entre les quals ‘Ben Endins’, el disc de pop-rock en català més venut de tots els temps, amb més de 130.000 còpies.
Una altra de les fites històriques aconseguides per Sopa de Cabra és la de ser l’únic grup de rock que, cantant en català, ha sigut capaç d’omplir tres dies seguits el Palau Sant Jordi, el 2011.
