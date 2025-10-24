Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empara Roselló impulsa un Cicle d'Actuacions mensual a La Nau de Marganell

El projecte, de caràcter multidisciplinari, reuneix dansa, teatre, música i humor

El cicle comença aquest dissabte (20h) i diumenge (19h) i segueix els dies 29 i 30 de novembre i 13 i 14 de desembre

Quentin Clemence, Pauline Bachmann i Empara Rosselló, els artistes que actuaran al Cicle d'Actuacions d'octubre

Quentin Clemence, Pauline Bachmann i Empara Rosselló, els artistes que actuaran al Cicle d'Actuacions d'octubre / Arxiu Particular

Alba Bruch Serra

El Cicle d’Actuacions de Marganell és la nova aposta cultural de l’artista Empara Rosselló, que converteix la seva Nau en un espai viu de creació i exhibició. El projecte, de caràcter multidisciplinari, reuneix dansa, teatre, música i humor, disciplines que la mateixa Rosselló ha practicat al llarg de la seva trajectòria. Totes les propostes són creacions pròpies, «d’autor», i comparteixen un mateix propòsit: «acostar la cultura a la regió central», assegura la creadora del projecte.

El cicle s’inaugura aquest 25 i 26 d’octubre amb tres propostes. Per una banda, la fundadora de la Nau hi presentarà Sancions, impostos i embargaments, un solo de comèdia i música inspirat en el pansori coreà, un gènere que combina narració i cant amb percussió. Acompanyada d’un tambor coreà decorat amb motius xamànics, l’artista converteix una experiència personal —una sanció administrativa — en un relat escènic entre l’humor i la crítica. Completen el programa del cap de setmana una intervenció del músic londinenc Quentin Clemence, que combina flauta irlandesa i ombres virtuals i el solo No lo ves, que només serà representat diumenge. Una peça de teatre físic de la creadora alemanya Pauline Bachmann. Les funcions s’obriran amb una introducció de dansa contemporània de la mateixa Empara Roselló, amb música del compositor Carles Santos.

Novembre i desembre

El darrer cap de setmana de novembre, la Nau acollirà Dama Negra i els Giocondos, un concert musical humorístic que barreja funk, jazz, rock i flamenc amb ironia i crítica, de la mateixa Rosselló, recuperat del muntatge estrenat al Centre d’Art Santa Mònica. I de cara al cap de setmana 13 i 14 de desembre, es tancarà la primera part del cicle amb Ella és la dona que ve del mar, un concert amb ombres virtuals de Quentin Clemence, el pianista Ivan Santa i la pròpia Rosselló a la veu i la dansa.

Dades pràctiques

Les actuacions tindran lloc els dissabtes a les vuit del vespre i els diumenges a les set de la tarda, amb un aforament reduït d’entre 40 i 50 persones, per mantenir la proximitat amb el públic. Les entrades tenen un preu de 12€ anticipades i de 15€ les generals. La intenció és que el Cicle d’Actuacions de la Nau de Marganell, de moment només amb programació fins al desembre, tingui continuïtat de cara a l'any que ve.

