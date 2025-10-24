Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rosalía actuarà el mateix dia que surt el seu nou àlbum 'Lux': «serà una presentació amb molta llum»

L'artista catalana anuncia que participarà a LOS40 Music Awards, que se celebraran al Roig Arena

Rosalía durant la seva actuació al festival Primavera Sound 2023

Rosalía durant la seva actuació al festival Primavera Sound 2023 / Agències

Eli Don (ACN)

Barcelona

L'artista de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha anunciat aquest divendres al programa de ràdio 'Anda ya' que participarà a LOS40 Music Awards, que se celebraran el 7 de novembre al Roig Arena de València, el mateix dia que surt el seu nou àlbum 'Lux'. La cantant ha explicat que farà una cançó, i no un recull de diversos temes, i que serà una presentació musical amb "molta llum". També ha recordat que la darrera vegada que va visitar el País Valencià va ser en motiu dels estralls de la dana. "Tinc ganes de tornar i donar molt d'amor a la seva gent", ha afegit.

Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor col·laboren en el nou disc de Rosalía, que porta per títol 'Lux' i que s'estrenarà el 7 de novembre. L'àlbum es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i està dividit en quatre moviments. El quart treball de l'artista compta amb un total de 18 cançons. Entre els temes que explora el disc, hi ha la mística femenina, la transformació, la transcendència i també la intimitat.

'Lux' serà el quart àlbum de l’artista catalana després de 'Motomami' (2022), 'El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017). Rosalía és coneguda per la seva música que combina flamenc, pop, reggaeton, R&B o trap, entre d’altres. Reconeguda internacionalment i premiada amb diversos guardons, l’artista ha col·laborat amb grans noms de la indústria com J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, Billie Eilish, Tokischa, Ozuna o LISA. Els seus àlbums i cançons s’han col·locat als primers llocs de les llistes d’èxits de diversos països, inclosos Espanya i els Estats Units.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

Catalans, valencians i extremenys, a favor de mantenir les centrals nuclears

Catalans, valencians i extremenys, a favor de mantenir les centrals nuclears

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte la Nit del terror

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte la Nit del terror

FNAC obre nova botiga a la Rambla de Barcelona amb rebaixes i activitats

FNAC obre nova botiga a la Rambla de Barcelona amb rebaixes i activitats

Rosalía actuarà el mateix dia que surt el seu nou àlbum 'Lux': «serà una presentació amb molta llum»

Rosalía actuarà el mateix dia que surt el seu nou àlbum 'Lux': «serà una presentació amb molta llum»

L’outlet efímer que arrasa al 22@

L’outlet efímer que arrasa al 22@

Més de 100 persones participen en un simulacre d'accident de tren al túnel de Viladordis de Manresa

Més de 100 persones participen en un simulacre d'accident de tren al túnel de Viladordis de Manresa

Cal donar més temps al dol per processar la mort de persones de l’entorn proper

Cal donar més temps al dol per processar la mort de persones de l’entorn proper

Goscan quaranta anys donant vida a noves famílies

Goscan quaranta anys donant vida a noves famílies
Tracking Pixel Contents