El trio manresà Riner estrena aquesta nit a El Sielu el seu primer EP
La banda, formada l'any 2024, va ser seleccionada en el concurs d'artistes emergents Sona9
Maria Campabadal (veu), Néstor Bravo (guitarra) i Guillem Vidal (bateria) presenten "Itinerari"
Una guitarra, una bateria i una veu femenina. El trio manresà Riner no necessita res més per consolidar un so que combina el rock amb «una mica» de pop. Format per Maria Campabadal (veu), Néstor Bravo (guitarra) i Guillem Vidal (bateria), el grup pren el nom d’aquest municipi del Solsonès on van fer un retir artístic de cap de setmana i d’on va sorgir la inspiració i les idees per crear el projecte.
Campabadal i Bravo ja havien compartit escenari amb el duet Oniria, però van decidir fer un pas més i sumar-s’hi amb el bateria Guillem Vidal, amb qui van donar forma al nou grup musical.
Riner presentarà aquest divendres (21.30 h) el seu primer EP, Itinerari (Cases de la Música, 2025), a la sala El Sielu de Manresa. Un títol que vol definir el projecte: «No és un àlbum conceptual, sinó que cada cançó marca un itinerari vital. La gent s’hi pot sentir identificada en les històries i emirallar-s’hi en el seu dia a dia», explica el guitarrista Néstor Bravo. L’EP el formen sis cançons: Amb mi, No m’ha molestat, Es fa fum, Aquell racó, Brotar de nou, Deixem-nos l’espai. L’EP es va publicar el passat 10 d’octubre després que la banda llancés dos senzills, No m’ha molestat i Amb mi.
Pel que fa al seu estil, el guitarrista destaca que actualment «no hi ha cap referent en català que s’assembli al nostre tipus de rock, i encara menys liderat per una veu femenina». Entre les influències cita grups com La Paloma o Arde Bogotá, i en l’escena catalana, els ja retirats Smoking Souls, tot i que, diu, «no és el rock que ens defineix a nosaltres».
El grup, que va participar el novembre passat en el festival L’Encesa, promogut per Cases de la Música a proposta de les bandes, tornarà avui a El Sielu després d’haver participat al concurs Sona9. «Vam veure que el projecte tenia el potencial per escollir-nos i vam acabar entre 30 grups de Catalunya, va ser com una victòria», apunta Bravo. Tot i ser un trio, la banda incorpora una baixista en directe per reforçar el so a l’escenari. «La idea és mantenir aquest format i, de cara a l’hivern, seguir rodant pel territori». L’objectiu? Consolidar-se com un projecte professional dins l’escena musical catalana.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»