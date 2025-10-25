Cinema social
La cerimònia de premis del Clam omple els Cinemes Bages Centre
El film "Put your soul in your hand and walk" ha estat guardonada amb el Premi del Públic, que s'ha revelat in situ
La cerimònia de premis del Clam ha omplert de públic una de les sales dels Cinemes Bages Centre de Manresa per reconèixer els films guardonats en aquesta edició. A més dels premis ja coneguts, també s'ha revelat que Put your soul in your hand and walk, que ja havia guanyat el Premi al millor Llarmetratge, ha estat escollit com la millor pel·lícula pel públic.
En una gala molt marcada per les constants referències en els discursos dels guardonats al genocidi a Gaza, el públic ha encetat el capítol de les ovacions quan l'actor manresà Marc Buxaderas ha recollit el guardó a millor curtmetratge per De sucre, de Clàudia Cedó, ja que la directora no ha pogut assistir a la gala per motius professionals. En el seu discurs, Buxaderas ha reivindicat la importància de trencar tabús i mites a l'hora de tractar la maternitat de les persones amb diversitat funcional.
Al seu torn, tant la directora iraniana Sepideh Farsi, responsable del film guardonat amb el premi al millor Llargmetratge i el premi del públic, com el realitzador africà Abderrahmane Sissako, que ha rebut el Premi d'Honor, han volgut tenir un record per totes les persones que continuen patint a tota la Franja de Gaza. Els manresans Fulfilleds han amenitzat la jornada que s'acabarà amb la projecció del film Father Mother Sister Brother.
