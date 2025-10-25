Teatre
Fernando Tejero: «Deixar ‘La que se avecina’ és una de les millors decisions que he pres mai»
L’actor cordovès va ser aquest divendres a Saragossa per presentar el seu últim gran personatge de repartiment a ‘El cautivo’, d’Alejandro Amenábar
Mari Luz Sánchez
Fernando Tejero (Còrdova, 1965 ) va visitar Saragossa aquest divendres en el marc del cicle La Buena Estrella per parlar del seu últim treball cinematogràfic i donar les claus del seu personatge, el frare Juan Blanco de Paz a ‘El cautivo’, la pel·lícula sobre la vida de Miguel de Cervantes d’Alejandro Amenábar.
- Com és el seu personatge, Juan Blanco de Paz, a ‘El cautivo’?
- Juan Blanco de Paz més que un malvat és un supervivent. És un personatge que va existir de veritat, l’únic que hi ha poques dades, només que era de Montemolín, d’Extremadura, que va pertànyer a l’Orde dels Dominics, que li va fer la vida impossible a Cervantes i que el va trair. Amb aquestes poques dades vam haver de crear el personatge. Representa la Inquisició i és un personatge homòfob i homosexual, que jo crec que és del pitjor que pots ser. En arribar a la presó d’Alger, es troba Cervantes, un comptador de relats, que comença a explicar les primeres històries als seus companys i a sobre aquestes atrapen també el ‘baixà’.
- És un personatge complex. Com el va caracteritzar?
- Per a mi ha sigut un treball catàrtic perquè de vegades la interpretació et dona la possibilitat de fer traspassos amb la teva vida. Vaig patir homofòbia i ‘bullying’ en la meva infància i ja tinc aquest tema tractat des de fa molts anys; però si jo no arribo a posar-me en mans d’un professional, com que jo sentia que a mi m’havien fet mal, hauria fet el que fa aquest personatge, que és fer mal. Quan tens un trauma resolt i es dona la casualitat que el personatge que estàs treballant ha passat per una cosa similar, et serveix com a catarsi. Així que vaig treballar un amor-odi cap a Cervantes des del punt de vista d’estar enamorat d’ell. No podia treballar un malvat, havia d’estimar el personatge, un home que no s’accepta i que sent que li han fet mal, per la qual cosa repeteix el patró. A més, ara mateix tot el que vingui de la mà de personatges on es mostri el dolor pel tema ‘bullying’ són benvinguts. Estem en un moment terrorífic per una falta d’educació correcta, amb el que ha passat amb la nena de Sevilla, per exemple.
Amenábar va dir, abans d’estrenar-se la pel·lícula, que seria un termòmetre per mesurar l’homofòbia que hi havia a la societat i el termòmetre va rebentar
- Sempre parla de com de complicat ha sigut per a vostè la qüestió de l’homofòbia. Creu que les reaccions a la pel·lícula fan palès que encara queda molt per fer?
- Jo penso en la gent que ve darrere i si amb les meves entrevistes puc evitar que una persona jove pateixi, continuaré parlant fins a la sacietat. Abans d’estrenar-se la pel·lícula, Amenábar va dir que seria un termòmetre per mesurar l’homofòbia que hi havia en la societat i el termòmetre va rebentar abans que s’estrenés. Crec que Alejandro el que ha fet és humanitzar el personatge. I jo amb el positiu que em quedo és que, gràcies a aquesta pel·lícula, he estat dos mesos escoltant parlar de Cervantes. En els 60 anys que tinc no recordo que s’hagi parlat tant de Cervantes com a partir de la pel·lícula. Que trist que d’aquest geni s’hagi de parlar pel motiu principal de si era homosexual o no ho era.
- Tenia por que se l’encasellés després de l’èxit a ‘Aquí no hay quien viva’ i d’un personatge tan carismàtic?
- Encara cobro per les reposicions i ara sé que la gent que no havia nascut quan es va estrenar ‘Aquí no hay quien viva’ l’està veient. Llavors, jo sé que la primera frase del meu obituari serà va fer el personatge d’Emilio. D’altra banda, molt pocs actors poden dir que tenen un personatge que ja és història de la televisió. Vaig témer en algun moment l’encasellament, però crec que el pitjor encasellament que hi ha és estar a l’atur. Al final, ser actor és una carrera de fons, i jo crec que ara ‘El cautivo’, com a mínim, em servirà perquè m’ofereixin el ‘prota’ dramàtic de la meva vida.
- Després es va unir a ‘La que se avecina’ i recentment ha anunciat que l’abandona definitivament. Li ha costat prendre la decisió?
- No m’ha costat. Vaig entrar a ‘La que se avecina’ sense pensar que el personatge es faria tan popular i resulta que es va convertir en un dels tres pilars d’aquesta sèrie. I jo em canso ja. Vaig triar aquesta professió per divertir-me, per canviar contínuament de vida i ja sentia que el personatge no donava per més. Amb tot el respecte envers els funcionaris, em sentia una mica com un funcionari. Del personatge estava tot explicat i no em provocava plaer fer-ho més. Em podia haver quedat guanyant moltíssims diners, però no, a hores d’ara m’importa la meva felicitat. Sempre hi ha un vertigen per veure què passa, però l’únic que ha passat és que no paren d’oferir-me feina. Jo crec que anar-me’n de ‘La que se avecina’ és una de les millors decisions que he pres en la meva vida.
- On es pot veure Fernando Tejero pròximament?
- Ara estic fent una sèrie per a Disney que es diu ‘Olivia’, després en faré una altra per a Amazon, però no puc donar gaires dades, i faré una pel·lícula l’any que ve amb el director Salvador Calvo (ets la primera persona a qui l’hi dic). Tinc altres coses per allà, però encara no puc parlar, i teatre. Estic començant a dir que no a coses, perquè, afortunadament, em quedo sense dates.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- La Zona de Baixes Emissions de Manresa tindrà un impacte positiu en la salut sexual
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- 10 plans irresistibles per sortir aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Tanca la Ferreteria Manresana després de prop de 40 anys en actiu