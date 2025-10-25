El genocidi vist per una fotògrafa de Gaza assassinada, millor film del Clam
El festival reconeixerà en la gala d'aquest dissabte la pel·lícula de la realitzadora iraniana Sepideh Farsi «Put your soul on your hand and walk»
El cinema iranià triomfa de nou al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya: la pel·lícula de la realitzadora Sepideh Farsi "Put your soul on your hand and walk" rebrà aquesta nit el Premi al Millor Llargmetratge del Clam, en la gala que se celebrarà a Bages Centre de Manresa. La directora, que no hi podrà assistir per compromisos professionals, adreçarà unes paraules als assistents en un vídeo que es projectarà subtitulat, just un any després que el certamen reconegués "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof, un cant a la lluita de les iranianes per la seva llibertat en un país dominat per una teocràcia autoritària.
EL PALMARÈS
Premi al Millor Llargmetratge
Put your soul on your hand and walk, de Sepideh Farsi.
Premi Néstor Almendros a la Millor Fotografia
La misteriosa mirada del flamenco, d’Angelo Faccini.
Premi Toni Serra/Abu Ali al film més arriscat formalment
Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe.
Premi als Valors Socials
Cutting through rocks, de Mohammadreza Eyni i Sara Khaki.
Premi al millor curtmetratge
De sucre, de Clàudia Cedó.
Premi Insert a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i malaltia mental
Algo pasa en Prodis, de la Fundació Prodis. Menció especial a El conte de les princeses, de la Fundació La Llar.
«Quan es va estrenar al festival de Canes, la pel·lícula va deixar una sensació d’indignació, d’incredulitat», explica Esteve Soler, director del Clam i crític cinematogràfic que el passat mes de maig va veure la pel·lícula a la Riviera francesa cobrint l’esdeveniment per aquest diari. El mateix sentiment, apunta, va viure dimecres quan la cinta es va poder veure per primer cop a Catalunya.
"Put your soul on your hand and walk" és el punt de trobada de dues històries estremidores. La directora de la cinta, de producció francesa, palestina i iraniana, construeix l’argument a partir de l’intercanvi de vídeos amb la fotògrafa Fatima Houssona, que va documentar la vida a la franja de Gaza durant el setge de l’exèrcit israelià. Malauradament, la dura realitat que reflecteix el film es va traslladar a la vida real, ja que la força invasora va assassinar Fatima i nou membres de la seva família l’endemà que es va anunciar que el film de Farsi estava seleccionat per Canes.
«La cinta es va projectar en una secció paral·lela a l’oficial, ACID, ja que l’organització temia que se’ls descontrolés la situació», apunta Soler sobre un documental que va guanyar el premi d’aquesta categoria al festival d’Atenes i que ara concursa en el de Chicago, pràcticament en les mateixes dates que el Clam. «És un document del nostre temps i d’un genocidi en procés», indica el responsable artístic del festival bagenc.
A més de la coincidència en la nacionalitat de les direccions amb la proposta guanyadora del Clam del 2024, la cinta que avui serà reconeguda «és un mirall», afirma Soler, de la pel·lícula que va inaugurar el festival. A la sessió d’obertura, el públic va experimentar la commoció que genera "The voice of Hind Rajab", Lleó de Plata fa unes setmanes a Venècia amb el cruent testimoni d’una nena que truca a urgències perquè es troba atrapada en un cotxe, a Gaza, amb tota la seva família forta al seu costat.
El documental d’Orwell, diumenge
La projecció del documental Orwell: 2+2=5 es durà a terme demà diumenge a les 21 h, a Bages Centre, després que l’organització reprogramés la sessió de dimecres passat. La còpia que van rebre els responsables del Clam era defectuosa i impedia la visió de vint minuts de la cinta dirigida per Raoul Peck, i per aquest motiu s’ha tornat a programar. El film, de 119 minuts i que apunta als Oscars, traça paral·lelismes entre l’obra de l’autor de 1984 i el moment present.
Marc Buxaderas recollirà un premi
A mig camí entre el documental i la ficció transita "Ciudad sin sueño", la cinta de Guillermo Galeo que reflecteix el dilema d’un adolescent de 15 anys que viu a la Cañada Real, un dels assentaments precaris més grans d’Europa. L’obra serà guardonada avui a la nit amb el Premi Toni Serra/Abu Ali al film més arriscat formalment. Segons el jurat, la concessió es deu a «la barreja de llenguatges (ficció, realitat i narrativa poètica) i entrar a la Cañada Real sense jutjar ni romantitzar ni imposar el punt de vista de l’autor».
Per la seva part, "La misteriosa mirada del flamenco" serà recompensada amb el Premi Néstor Almendros a la Millor Fotografia. Dirigida per Angelo Faccini, la cinta ha estat valorada «per la seva coherència estètica i la màgia i bellesa que aconsegueix treure d’un entorn hostil». La pel·lícula tracta sobre els prejudicis que castiguen la comunitat LGTBIQ+ a través de la història d’una nena que intenta descobrir si és veritat que hi ha una epidèmia que es transmet amb la mirada quan un home s’enamora d’un altre home.
El Premi Clam als Valors Socials serà per "Cutting throug rocks", de Sara Khaki i Mohammadreza Eyni. Procedent de Sundace, el documental presenta la valentia amb la qual Sara Shahverdi, primera dona que és escollida democràticament per posar-se al davant d’un poble a l’Iran, emprèn tot un seguit de mesures a favor de les dones. Una tasca que té el contrapunt de les acusacions sobre les seves intencions reals.
El Premi Insert a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i malaltia mental és pel curmetratge "Algo pasa en Prodis", de la Fundació Prodis. El jurat, així mateix, fa una menció especial a "El conte de les princeses", de la Fundació La Llar.
D’altra banda, el Premi al Millor Curtmetratge del Clam serà per "De sucre", de Clàudia Cedó, una peça de 25 minuts sobre el desig de ser mare d’una dona amb discapacitat intel·lectual. En absència de la directora, recollirà el guardó l’actor manresà Marc Buxaderas, un dels intèrprets del film.
Durant la cerimònia també es donarà a conèixer l’obra vencedora del Premi del Públic.
