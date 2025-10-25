El museu del barroc, temple del tecno per una nit
La festa d'Oxigen ha reunit un públic divers que buscava "aire" i desconnexió
El claustre del Museu del Barroc és un espai sorprenentment adient per fer una festa de tecno. El festival Oxigen ho ha demostrat aquesta nit, amb més de 300 persones al públic deixant-se anar en un ambient realment acollidor i inclusiu, conformat per persones de tota mena.
La convocatòria estava oberta des de les 5 de la tarda, però com sol passar quan es va de festa, l'ambient s'anima força més tard. Quan hi he entrat a 3/4 de 6 de la tarda, Josep Carmona, membre de l'entitat que ha muntat la festa, m'ha recomanat de forma molt directa que tornés més tard. I quanta raó tenia.
Després d'haver anat a fer la cobertura del concert del Cor de Teies, l'Oxigen ha aconseguit desconnectar-me d'una atmosfera molt més carregada de sentiments i significats profunds, una descompressió. La il·luminació i sonorització del claustre ha estat excel·lent, al nivell de festivals de tecno internacionals.
Del mateix nivell eren els artistes que hi han tocat, l'actuació d'Edu Imbernon ha estat impecable. Ha aconseguit que el públic li segueixi el ritme fins a tots i cadascun dels drops i dels canvis de temes. La Marta i l'Aina, veïnes de Sant Celoni, hi han anat justament per poder veure el directe d'aquest artista, que fins i tot va superar les seves expectatives.
