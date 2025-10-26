Cinema social
El Clam s'acomiada amb un creixement del 12,4% respecte l'edició anterior
La darrera jornada del certamen ha estat marcada per la Cerimònia de Cloenda, a càrrec de la manresana Sílvia Sanfeliu
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya ha celebrat avui la darrera jornada de projeccions i activitats en el marc de la 21a edició del certamen. Un darrer dia on gran part del protagonisme ha estat per la Cerimònia de Cloenda del Clam, que com en altres edicions ha guionitzat i dirigit la manresana Sílvia Sanfeliu, tot i que l'edició finalitzarà de manera oficial a les onze del vespre, quan s'acabi la projecció d'Orwell 2+2=5.
Enguany el festival ha mantingut el seu ritme de creixement, situant-se en un 12,4% superior respecte l'edició celebrada el 2024. Tenint en compte que el director del Clam, Esteve Soler, va explicar en una entrevista a aquest diari el dia abans que es donés el tret de sortida del certamen, que l'any passat hi havien assistit unes 5.000 persones, la xifra de públic d'aquesta edició se situaria lleugerament per sobre de les 5.500.
El plat fort de la jornada d'avui ha estat la Cerimònia de Cloenda, que com en els darrers anys s'ha encarregat de guionitzar i dirigir la manresana Sílvia Sanfeliu. Una gala que Soler ha qualificat de "senzilla, directe i eficaç... un encertat reflex de què ha estat l'edició 2025 del Clam, així com la repercussió mediàtica i a la qualitat de les visites que hem rebut". A més, durant l'acte celebrat a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, també s'ha pogut veure un vídeo amb alguns dels moments més destacats de l'edició d'enguany.
Després de la cerimònia s'ha pogut veure per primera vegada a Catalunya el film The President's Cake, del director iraquià Hasan Haidi. Un film que explica la història de la Lamia, una nena de 9 anys que ha de preparar el pastís d'aniversari del president Saddam Hussein, en un context on impera la manca de menjar al país. A continuació, el certamen projectarà de nou Orwell: 2+2=5 una pel·lícula del director haitià Raoul Peck, que connecta els conceptes orwellians amb la realitat actual en contextos com els que es viuen a Ucraïna o als Estats Units.
