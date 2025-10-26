El Cor de Teies batega amb força davant un Kursaal entregat
Més de 600 persones van acudir a una cita que es va convertir en una demostració de les connexions íntimes entre un grup de 29 dones
El Cor de Teies va bategar ahir amb força al teatre Kursaal de Manresa, ho va fer davant més de 600 persones que van conformar una audiència entregada que va gaudir de cada nota i de cada paraula que van recitar les membres del cor amb arrels bagenques.
A l'inici, només hi havia el piano de Jaume Sonet i el piano d'Anna Costa Pla que van acompanyar les vint-i-nou membres del cor en la seva entrada a l'escenari, decorat amb motius naturals i dividit en espais que formaven un ambient íntim. Van anar apareixent de forma esglaonada i descalces, així com ho va fer el director, Marc Reguant, com un símbol de connexió amb la terra i amb la natura.
El fil conductor de l'actuació van ser les poesies d'Olga Molina, que tracten de la dona, des del seu cos als seus desitjos i anhels passant pels dolors que travessen les seves vides. Sota el títol de la funció "Kintsugi", el projecte va prendre el nom de l’art japonès de reparar peces de ceràmica trencades amb un fil d’or.
Aquest fil d'or es va fer visible en l'escenari a través de la dansa de la ballarina Marta Rabaneda, que va acompanyar en moments puntuals, però molt ben triats, les cançons del Cor de Teies. I també ho va fer la mateixa Olga Molina en el paper de rapsoda que va recitar alguns fragments de les poesies abans que comencés la seva interpretació musical amb arranjaments instrumentals que van anar a càrrec de Pep Soler.
Una de les característiques que va destacar és al llarg de l'espectacle va ser la complicitat entre totes les membres del grup, van aconseguir crear intimitat amb més de mig miler de persones. Va ser especialment emotiu el moment en què, després de cantar "Antàrtida particular", les coristes es van fondre en abraçades que es van allargar fins al final de l'última nota del piano.
"Kintsugi" va crear una atmosfera d'emocionalitat i intimitat compartida entre artistes i públic. Va ser una actuació especialment delicada, que es va dedicar a Alba Bacardit, una membre molt estimada del cor que va morir fa tres setmanes.
A banda de la complicitat, totes les membres del Cor de Teies mostraven un respecte mutu dalt de l'escenari. El respecte que traspuava també era vers la temàtica tractada, les dones i totes les exigències que han de passar al llarg de la vida, va ser una oda a l'alliberament femení i a la tornada a una connexió amb la natura i els seus elements, que va quedar retratada en cançons com "Brúixola interna" o "despentinada", una crítica amb un toc d'humor als estereotips físics de gènere imposats per la societat.
