Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vídeo | Rosalía llança aquest dilluns a les 17 hores Berghain, la primera cançó del seu nou disc 'Lux'

L’artista de Sant Esteve Sesrovires no farà esperar més els seus seguidors i, una setmana després d’anunciar el seu nou àlbum, dona llum a la primera cançó: Berghain

Rosalía anuncia la publicació de la seva canço aquest dilluns

Rosalía anuncia la publicació de la seva canço aquest dilluns

Lola Guiterrez

Rosalía ha revelat aquest dilluns els primers detalls del seu nou disc Lux, que veurà la llum el 7 de novembre, més de tres anys després de l’exitós Motomami. L’àlbum està format per 15 temes en format digital i 18 cançons en vinil i CD, que donaran vida a la nova aventura de la catalana. Hi col·laboren artistes com Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz o Yves Tumor, i mostrarà una nova versió de la cantant, “per primera vegada sense por al fracàs”.

L’artista catalana no farà esperar més els seus fans i, una setmana després d’anunciar el seu nou disc, llançarà aquest dilluns a les 17 hores la primera cançó: Berghain. Ja se’n pot intuir la melodia perquè ella mateixa en va publicar una partitura que els seus seguidors van interpretar.

Què significa Berghain?

El nom d’aquesta cançó fa referència a una discoteca molt exclusiva de Berlín, on cal anar amb una indumentària molt concreta i on no es permeten telèfons mòbils.

Aquest tema marca l’inici de la segona part del seu nou disc, dividit en quatre moviments. La cantant no ha donat gaires detalls sobre Lux, que vol dir “llum” en llatí, però sí que ha explicat que representa una nova era per a ella i que és un projecte molt diferent dels anteriors: “Hi ha la intenció d’utilitzar un so diferent, amb una paleta més orquestral, i unes temàtiques també una mica diferents.”

El pròxim 7 de novembre, Rosalía pujarà a l’escenari del Roig Arena per donar inici a aquesta nova etapa amb un espectacle dissenyat exclusivament per a l’ocasió. El disc, gravat amb la London Symphony Orchestra, explora temes com la mística femenina, la transformació i l’espiritualitat, i traça un recorregut entre la il·lusió i la pèrdua, la fe i la individualitat.

Llista completa de cançons

Moviment I

  1. Sexo, Violencia y Llantas
  2. Reliquia
  3. Divinize
  4. Porcelana
  5. Mio Cristo

Moviment II

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

Moviment III

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Focu ‘Ranni [Exclusiva]

13. Sauvignon Blanc

14. Jeanne [Exclusiva]

Moviment IV

15. Novia Robot [Exclusiva]

16. La Rumba del Perdón

17. Memória

18. Magnolias

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
  2. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  3. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  4. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  5. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  6. Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
  7. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  8. Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia

El València venç la Penya i comparteix la primera posició a la Lliga Endesa

El València venç la Penya i comparteix la primera posició a la Lliga Endesa

Vídeo | Rosalía llança aquest dilluns a les 17 hores Berghain, la primera cançó del seu nou disc 'Lux'

Vídeo | Rosalía llança aquest dilluns a les 17 hores Berghain, la primera cançó del seu nou disc 'Lux'

Diego Ocampo: "Ens anirà bé per aprendre a atacar i defensar equips d'aquest nivell"

Diego Ocampo: "Ens anirà bé per aprendre a atacar i defensar equips d'aquest nivell"

Un Baxi Manresa desencertat s'estampa contra el joc interior del Reial Madrid (87-75)

Un Baxi Manresa desencertat s'estampa contra el joc interior del Reial Madrid (87-75)

Rosalía i Penélope Cruz, còmplices i molt pendents del Clàssic

Rosalía i Penélope Cruz, còmplices i molt pendents del Clàssic

L’organització d’Ecoviure fa un balanç positiu de la 26a edició que s’ha clos aquest diumenge

L’organització d’Ecoviure fa un balanç positiu de la 26a edició que s’ha clos aquest diumenge

La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos

La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos

El Clam s'acomiada amb un creixement del 12,4% respecte l'edició anterior

El Clam s'acomiada amb un creixement del 12,4% respecte l'edició anterior
Tracking Pixel Contents