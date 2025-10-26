Vídeo | Rosalía llança aquest dilluns a les 17 hores Berghain, la primera cançó del seu nou disc 'Lux'
L’artista de Sant Esteve Sesrovires no farà esperar més els seus seguidors i, una setmana després d’anunciar el seu nou àlbum, dona llum a la primera cançó: Berghain
Lola Guiterrez
Rosalía ha revelat aquest dilluns els primers detalls del seu nou disc Lux, que veurà la llum el 7 de novembre, més de tres anys després de l’exitós Motomami. L’àlbum està format per 15 temes en format digital i 18 cançons en vinil i CD, que donaran vida a la nova aventura de la catalana. Hi col·laboren artistes com Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz o Yves Tumor, i mostrarà una nova versió de la cantant, “per primera vegada sense por al fracàs”.
L’artista catalana no farà esperar més els seus fans i, una setmana després d’anunciar el seu nou disc, llançarà aquest dilluns a les 17 hores la primera cançó: Berghain. Ja se’n pot intuir la melodia perquè ella mateixa en va publicar una partitura que els seus seguidors van interpretar.
Què significa Berghain?
El nom d’aquesta cançó fa referència a una discoteca molt exclusiva de Berlín, on cal anar amb una indumentària molt concreta i on no es permeten telèfons mòbils.
Aquest tema marca l’inici de la segona part del seu nou disc, dividit en quatre moviments. La cantant no ha donat gaires detalls sobre Lux, que vol dir “llum” en llatí, però sí que ha explicat que representa una nova era per a ella i que és un projecte molt diferent dels anteriors: “Hi ha la intenció d’utilitzar un so diferent, amb una paleta més orquestral, i unes temàtiques també una mica diferents.”
El pròxim 7 de novembre, Rosalía pujarà a l’escenari del Roig Arena per donar inici a aquesta nova etapa amb un espectacle dissenyat exclusivament per a l’ocasió. El disc, gravat amb la London Symphony Orchestra, explora temes com la mística femenina, la transformació i l’espiritualitat, i traça un recorregut entre la il·lusió i la pèrdua, la fe i la individualitat.
Llista completa de cançons
Moviment I
- Sexo, Violencia y Llantas
- Reliquia
- Divinize
- Porcelana
- Mio Cristo
Moviment II
6. Berghain
7. La Perla
8. Mundo Nuevo
9. De Madrugá
Moviment III
10. Dios Es Un Stalker
11. La Yugular
12. Focu ‘Ranni [Exclusiva]
13. Sauvignon Blanc
14. Jeanne [Exclusiva]
Moviment IV
15. Novia Robot [Exclusiva]
16. La Rumba del Perdón
17. Memória
18. Magnolias
