Així sona 'Berghain', l'esperat avançament del nou disc de Rosalía, 'Lux'
Feta amb la col·laboració de Björk i Yves Tumor, es tracta d'una peça orquestral de sonoritat electrònica que barreja tres idiomes, el castellà, l'alemany i l'anglès.
Violeta Gumà Jaume (ACN)
Rosalía ha publicat aquest dilluns la cançó 'Berghain', primer avançament del seu nou disc 'Lux'. Es tracta d'una peça orquestral de sonoritat electrònica en tres idiomes -castellà, alemany i anglès- que constitueix el segon moviment del quart àlbum de l'artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), un viatge en el qual l'acompanyen Björk i Yves Tumor. La cançó s'acompanya d'un videoclip que signa Nicolás Méndez, de la productora barcelonina Canada, que ja va encarregar-se de 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá'. S'hi veu com l'orquestra la segueix mentre planxa, fa el llit, compra, va en autobús, fa la bugada o se sotmet a un electrocardiograma.
Rosalía ja va avançar fa uns dies la partitura de 'Berghain'. El disc es publicarà el 7 de novembre, del qual se'n sap que l'ha gravat amb 'Orquestra Simfònica de Londres inclou altres col·laboracions amb Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i Yahritza.
L'estètica religiosa de la promoció es manté parcialment a la peça, en la que n'ha fet la cantant catalana i la mateixa imatge del disc fan preveure que serà un àlbum amb un fil conductor espiritual. Serà el quart treball de l'artista catalana i tindrà un total de 18 cançons amb títols com 'Mio cristo', 'Reliquia', 'Jeanne', 'La yugular', 'Memória', 'Magnolias' o 'De madrugá', que ha rescatat de l'etapa d''El mal querer'. L'àlbum es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason.
Un disc dividit en quatre moviments
'Lux' és, segons un comunicat de Sony, una obra "immersiva i innovadora" que es publicarà a través de Columbia Records. Explora temàtiques com la transformació i l'espiritualitat, traçant un "ampli arc emocional de mística femenina i transcendència". El nou disc afirmen es mou entre la "intimitat i l'escala operística" per crear un espai en què "el so, el llenguatge i la cultura es fusionen en l'altre".
L'àlbum està dividit en quatre moviments. El primer (MOV I) inclou cinc cançons: 'Sexo, violencia y llantas', 'Reliquia', 'Divinize', 'Porcelana' i 'Mio Cristo'. En el segon (MOV II), hi figuren títols com 'Berghain' -del qual Rosalía ja en va publicar la partitura-, 'La perla', 'Mundo nuevo' i 'De Madrugá'. El MOV III incorpora les peces 'Dios es un stalker', 'La yugular', 'Focu 'ranni'' -exclusiva per al format físic-, 'Sauvignon blanc' i 'Jeanne' -també exclusiva per a CD i vinil. En el MOV IV hi ha les últimes quatre: 'Novia robot' -la darrera que es podrà sentir només en dispositiu físic-, 'La rumba del perdón', 'Memória' i 'Magnolias', que tancarà el disc.
Una presentació sorpresa a Madrid
La cantant va presentar aquest dilluns a la nit el seu nou àlbum en una retransmissió en directe per les xarxes. El xou va començar a tres quarts de nou del vespre on els milers d’espectadors connectats van poder presenciar com s’arreglava i es vestia per a l'esdeveniment, juntament amb el seu equip i la seva germana. L'artista va començar comentant amb ells la filtració de la portada de 'Lux' a Times Square, on va lamentar que l’anunci que tenia preparat s'hagués mostrat primer allà. “Vull saber qui ho ha fet”, deia als seus acompanyants, que li van treure ferro i avançaven que el millor ‘reveal’ es faria a la nit nit.
Al cap de poca estona, Rosalía va agafar el cotxe per dirigir-se a Callao, a Madrid, on s'hi havia penjat un cartell promocional la setmana passada. A pocs metres del lloc, va aparcar el cotxe i va córrer cap a Gran Via enmig de fans que cridaven el seu nom i li feien vídeos i fotografies. Va ser en aquesta plaça de la capital on va presentat de forma oficial el seu nou projecte, davant dels assistents que ja s'hi havien congregat esperonats en sentir la ubicació en un moment de la transmissió en directe.
Tal com havia passat primer a Nova York, les diverses pantalles dels edificis madrilenys es van omplir d’imatges de l’artista vestida de blanc anunciant el títol i la data de publicació de l'àlbum, mentre saludava per la finestra dels Cines Callao, la darrera imatge que es va veure al directe.
Un anunci per capítols
Durant les darreres setmanes la cantant ja havia anat deixant pistes de la sortida del nou treball, canviant la icona de les seves xarxes socials, publicant la partitura d’una cançó que porta per títol ‘Berghain’ o mostrant un vídeo amb una orquestra tocant davant seu. ‘Lux’ serà el quart àlbum de l’artista catalana després de 'Motomami' (2022), 'El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017).
Rosalía és coneguda per la seva música que combina flamenc, pop, reggaeton, R&B o trap, entre d’altres. Reconeguda internacionalment i premiada amb diversos guardons, l’artista ha col·laborat amb grans noms de la indústria com J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, Billie Eilish, Tokischa, Ozuna o LISA. Els seus àlbums i cançons s’han col·locat als primers llocs de les llistes d’èxits de diversos països, inclosos Espanya i els Estats Units.
