Joel Díaz i Marc Giró seran els convidats del pòdcast 'Llegir' a Solsona
L'acte serà el dissabte 29 de novembre a partir de les 19h del vespre, i les entrades ja estan disponibles
S'emmarca dins la Festa Major de Llegir, organitzat pel pòdcast 'Llegir', dels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener
Regió7
Dedicat a l’humor i a la literatura i capitanejat pels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener, el pòdcast Llegir clourà la difusió regular d'aquest 2025 amb uns convidats de primer nivell: els comunicadors Joel Díaz i Marc Giró, que enregistraran dos pòdcasts oberts al públic el dissabte 29 de novembre, a partir de les 19h, a la sala polivalent de Solsona.
Festa Major de Llegir amb Joel Díaz i Marc Giró
Data: 29 de novembre de 2025
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent de Solsona
- Mecenes registrats fins al 26 d'octubre: entrada gratuïta
- Entrada anticipada (sense sopar): 13 €
- Entrada combinada (inclou sopar): 18 €
- Entrada a taquilla (sense sopar): 15 €
- Tiquet de sopar per adquirir el mateix dia: 6 €
L'acte es convertirà en l'epicentre de la Festa Major de Llegir, i les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir en línia a través de la plataforma de Turisme Solsonès.
L’entrada anticipada sense sopar tindrà un preu de tretze euros, mentre que a taquilla en costarà quinze. També hi haurà una entrada combinada que inclourà entrepà i beguda per divuit euros. Així mateix, les persones que vulguin comprar el sopar directament in situ el mateix dia podran fer-ho amb un tiquet de sis euros. L’accés serà gratuït per als mecenes del programa.
Una festa major no oficial
La vetllada adoptarà tots els símbols de l'arrencada d'una festa major: cercavila d’entrada amb improperis locals, l’amenització musical de l’Orquestra Jezz Club, improperis, domassos, seguici, garlandes i potser alguns ballets. Durant la gravació hi haurà servei de barra i, en acabar, se celebrarà un sopar popular a peu dret a càrrec de la foodtruck local La Salivera, per al qual s’oferiran entrepans de botifarra, opcions vegetarianes i tapes diverses amb productes de temporada i de proximitat.
Literatura i humor amb ADN solsoní
D'ençà del 2023 que el pòdcast Llegir ha fet un pas endavant en la professionalització del projecte a través de convidats vinculats amb la literatura i la cultura catalana, així com directes oberts al públic general.
Aquestes cites, de caràcter mensual, han anat tenint lloc en diversos espais de Solsona i d'arreu. Aquest projecte autogestionat neix domèsticament amb la convicció de produir-se des del lloc i amb el lloc i, per tant, amb una aposta clara per la descentralització cultural i la sostenibilitat professional. Actualment, es pot escoltar a les plataformes habituals (Spotify, Ivoox i Youtube). Així mateix, el programa disposa de l'Aixeta, una plataforma de micromecenatge per a tots aquells i aquelles que vulguin col·laborar en la continuïtat del format.
