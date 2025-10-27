Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joel Díaz i Marc Giró seran els convidats del pòdcast 'Llegir' a Solsona

L'acte serà el dissabte 29 de novembre a partir de les 19h del vespre, i les entrades ja estan disponibles

S'emmarca dins la Festa Major de Llegir, organitzat pel pòdcast 'Llegir', dels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener

Marc Giró i Joel Díaz, convidats del pòdcast Llegir del mes de novembre a Solsona

Marc Giró i Joel Díaz, convidats del pòdcast Llegir del mes de novembre a Solsona / Arxiu/ MARC MARTÍ FONT/ALBERT SALAMÉ

Regió7

Solsona

Dedicat a l’humor i a la literatura i capitanejat pels solsonins Uriol Gilibets i Eduard Gener, el pòdcast Llegir clourà la difusió regular d'aquest 2025 amb uns convidats de primer nivell: els comunicadors Joel Díaz i Marc Giró, que enregistraran dos pòdcasts oberts al públic el dissabte 29 de novembre, a partir de les 19h, a la sala polivalent de Solsona.

Festa Major de Llegir amb Joel Díaz i Marc Giró

Data: 29 de novembre de 2025

Hora: 19 h

Lloc: sala polivalent de Solsona

  • Mecenes registrats fins al 26 d'octubre: entrada gratuïta
  • Entrada anticipada (sense sopar): 13 €
  • Entrada combinada (inclou sopar): 18 €
  • Entrada a taquilla (sense sopar): 15 €
  • Tiquet de sopar per adquirir el mateix dia: 6 €

L'acte es convertirà en l'epicentre de la Festa Major de Llegir, i les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir en línia a través de la plataforma de Turisme Solsonès.

L’entrada anticipada sense sopar tindrà un preu de tretze euros, mentre que a taquilla en costarà quinze. També hi haurà una entrada combinada que inclourà entrepà i beguda per divuit euros. Així mateix, les persones que vulguin comprar el sopar directament in situ el mateix dia podran fer-ho amb un tiquet de sis euros. L’accés serà gratuït per als mecenes del programa.

Una festa major no oficial

La vetllada adoptarà tots els símbols de l'arrencada d'una festa major: cercavila d’entrada amb improperis locals, l’amenització musical de l’Orquestra Jezz Club, improperis, domassos, seguici, garlandes i potser alguns ballets. Durant la gravació hi haurà servei de barra i, en acabar, se celebrarà un sopar popular a peu dret a càrrec de la foodtruck local La Salivera, per al qual s’oferiran entrepans de botifarra, opcions vegetarianes i tapes diverses amb productes de temporada i de proximitat.

Literatura i humor amb ADN solsoní

D'ençà del 2023 que el pòdcast Llegir ha fet un pas endavant en la professionalització del projecte a través de convidats vinculats amb la literatura i la cultura catalana, així com directes oberts al públic general.

Aquestes cites, de caràcter mensual, han anat tenint lloc en diversos espais de Solsona i d'arreu. Aquest projecte autogestionat neix domèsticament amb la convicció de produir-se des del lloc i amb el lloc i, per tant, amb una aposta clara per la descentralització cultural i la sostenibilitat professional. Actualment, es pot escoltar a les plataformes habituals (Spotify, Ivoox i Youtube). Així mateix, el programa disposa de l'Aixeta, una plataforma de micromecenatge per a tots aquells i aquelles que vulguin col·laborar en la continuïtat del format.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  3. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  4. Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
  5. Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
  6. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  7. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  8. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”

Gironella engega les obres per fer transitable un camí rural del municipi

Gironella engega les obres per fer transitable un camí rural del municipi

Joel Díaz i Marc Giró seran els convidats del pòdcast 'Llegir' a Solsona

Joel Díaz i Marc Giró seran els convidats del pòdcast 'Llegir' a Solsona

La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició

La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició

Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea

Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea

Els secrets del robatori a Iker Casillas: l’assistenta, el seu marit i una «mala relació» amb Sara Carbonero

Els secrets del robatori a Iker Casillas: l’assistenta, el seu marit i una «mala relació» amb Sara Carbonero

El Govern tanca un acord amb els Comuns per crear l’oficina antidesnonaments

El Govern tanca un acord amb els Comuns per crear l’oficina antidesnonaments

Els ramaders catalans reclamen a Agricultura el pagament urgent dels ajuts per la dermatosi nodular contagiosa

Els ramaders catalans reclamen a Agricultura el pagament urgent dels ajuts per la dermatosi nodular contagiosa

Per què Milei ha arrasat en les eleccions legislatives a l’Argentina? Quatre claus d’una victòria sorpresa

Per què Milei ha arrasat en les eleccions legislatives a l’Argentina? Quatre claus d’una victòria sorpresa
Tracking Pixel Contents