La moianesa Nerea Campo guanya el Premi Mariola per a poetes inèdits amb el seu poemari «L'última cita»
El jurat va destacar de l’obra «la seva poètica radicalment contemporània i personal, amb ecos mitològics i místics que desafien les poètiques hegemòniques»
L’acte de lliurament va tenir lloc el passat dissabte 25 d’octubre en el marc del FesPoeMa (Festa de la Poesia de la Mariola), a Alfafara
Regió7
La poeta i comissària Nerea Campo, resident a Moià i directora de l’espai de creació i pensament crític a cobert, ha estat guardonada amb el Premi Mariola per a poetes inèdits pel seu poemari L’última cita, que des d’avui ja es pot trobar a les llibreries dins la col·lecció Botgetes d’Edicions del Buc.
L’acte de lliurament va tenir lloc el passat dissabte 25 d’octubre en el marc del FesPoeMa – Festa de la Poesia de la Mariola, celebrada a Alfafara, al cor de la Serra de Mariola. El jurat —format per les poetes Anna Gual, Àngels Moreno, Begonya Mezquita, Pau Sif i Ismael J. Sempere— va destacar de l’obra «la seva poètica radicalment contemporània i personal, amb ecos mitològics i místics que desafien les poètiques hegemòniques». Per la seva banda, la guanyadora defineix la seva obra com: «una exploració del desig i de la pèrdua, un viatge a través de les restes del llenguatge i de la intimitat contemporània».
Amb aquest reconeixement, Nerea Campo consolida una trajectòria que combina creació literària i pràctica curatorial, en què el llenguatge, el cos i el territori esdevenen espais de recerca crítica. Des del seu projecte a cobert, amb seu a Moià, Campo impulsa cicles, residències i exposicions que connecten art contemporani, pensament i vida rural.
El guardó li va ser entregat pel poeta Marc Granell (València, 1953), reconegut escriptor i traductor, una de les veus més destacades de la poesia catalana contemporània. Granell també va ser premiat en aquesta edició de la FesPoeMa pel conjunt de la seva trajectòria.
El Premi Mariola per a poetes inèdits, impulsat per la FesPoeMa i Edicions del Buc amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, reconeix cada any una veu emergent en la poesia catalana. El guardó té una dotació de 1.000 euros i la publicació de l’obra guanyadora en una edició acurada en format plaquette.
