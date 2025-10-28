T de Teatre torna als escenaris amb 'Avui no ploraré', una tragicomèdia sobre els vincles familiars i la falta d’empatia
El Teatre Goya acollirà l'obra a partir del 19 de desembre
Sara Soteras (ACN)
El Teatre Goya acollirà a partir del 19 de desembre la nova comèdia de les T de Teatre, ‘Avui no ploraré’. El quartet format per Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca alça així una tragicomèdia sobre els vincles familiars i la falta d’empatia de la societat, que es veu reflectida a la relació entre tres germanes, dos cunyats i una amiga que acaba d’escapar-se d’una clínica psiquiàtrica. En aquesta ocasió, completen el repartiment Albert Ribalta i Jordi Rico.
Nelson Valente, autor i director del muntatge, es pregunta si "la bogeria és la normalitat o si la normalitat és la bogeria" i, si a partir de la bogeria, una obra és capaç de fer riure i plorar a la vegada.
‘Avui no ploraré’ transcorre durant un sopar en família per celebrar que la Llum (Carme Pla) ha rebut l’alta d’una clínica neuropsiquiàtrica, on ha passat un mes ingressada. La nit compta amb les seves dues germanes, la Lola (Mamen Duch) i la Bibiana (Àgata Roca), i dos cunyats, Gerard (Albert Ribalta) i en Miquel (Jordi Rico). També hi arriba una amiga que la Llum va conèixer a la clínica (Marta Pérez).
Empatia i bogeria
Segons Valente, a través de la relació entre els membres familiars es pot observar una falta d’empatia imperant, en un intent de reflectir la manca d’aquest tret en la societat dels temps actuals. Així mateix, el director ha posat en valor que es tracta d’un encàrrec de T de Teatre i, per tant, una obra expressament escrita per a les quatre dones protagonistes. La traducció del text al català la signa Sergi Belbel.
D’altra banda, Valente creu que el muntatge planteja si "la bogeria és la normalitat o si la normalitat és la bogeria". També en declaracions a l’ACN, l’actriu Marta Pérez ha assegurat que tots els membres tenen la seva pròpia bogeria, tot i que el personatge que ella encarna és l’amiga “boja” en un primer moment.
Situacions amb les quals identificar-se
Així mateix, l’actriu Mamen Duch diu que la gent es podrà sentir identificada, sobretot en certs moments familiars. L’obra arriba en temporada nadalenca, on les cites familiars prenen rellevància, ha remarcat el repartiment.
Per la seva banda, l’actriu Àgata Roca ha descrit la relació entre els membres familiars com a “podrida”, potenciat pels problemes individuals com els del seu personatge, que pateix d’alcoholisme.
