Cine
Luis Tosar i Rigoberta Bandini presentaran la gala dels Goya: «Hi haurà molt català, gallec, eusquera i castellà»
La cantant, que té un Goya en el seu historial, i l’actor, que l’ha guanyat en tres ocasions, es van mostrar animats per fer alguna cosa genuïna, dinàmica i honesta. La gala seria el 28 de febrer.
Quim Casas
Aquest matí s’ha revelat el nom dels dos presentadors de la gala dels premis Goya que se celebrarà a Barcelona el 28 de febrer de l’any vinent. Una és la cantant i actriu Paula Ribó, més coneguda pel seu nom artístic de Rigoberta Bandini. El seu company a l’escenari serà l’actor Luis Tosar. «Dos professionals que coneixen bé l’Acadèmia i han sigut premiats amb els Goya. Ha sigut una decisió de la junta gairebé per unanimitat», va comentar el director de l’Acadèmia de Cine espanyola, Fernando Méndez-Leite, abans de donar pas als dos presentadors. Bandini va guanyar el Goya a la millor cançó el 2024 per ‘Solo quiero amor’, del film ‘Te estoy amando locamente’. Tosar en té un com a actor de repartiment, per ‘Los lunes al sol, i dos com a actor principal, per ‘Te doy mis ojos’ i ‘Celda 211’, a més de vuit nominacions.
Rigoberta Bandini va assegurar: «Estic molt emocionada des que m’ho van proposar. Em fa una il·lusió tremenda, però també sento la responsabilitat que sigui una gala increïble. Em fa especial il·lusió que sigui a Barcelona i esperem sorprendre-us». Tosar ha afirmat que també se sent «molt il·lusionat, francament, amb aquest espectacle que ens ve»: «He fet per fi el pas per presentar la gala, hi va haver acostaments anteriors però no va ser possible per una qüestió de disponibilitat. Em fa il·lusió que sigui amb el Fernando i aquesta junta».
El protagonista de ‘Maixabel’ continua: «Crec que aquest any és una collita molt especial que representa el cine que estem fent avui dia, un cine que ha evolucionat molt en els últims anys. La gala representarà aquesta diversitat, hi haurà molt català, gallec, eusquera, castellà. Ens ve de gust que sigui dinàmica, divertida, un espectacle televisiu, ja que és una plataforma de representació per al nostre cine. Tant de bo tinguéssim aquesta representació a les sales».
Bandini s’ha referit al tema musical, sempre tan present en gales d’aquestes característiques: «La música és un element que hi serà, tots dos tenim ganes de cantar. Ja hem tingut converses. Tenim el repte que sigui una gala dinàmica, un xou per riure i empatitzar, i homenatjar totes les pel·lícules que hi haurà». La cerimònia dels Goya no agrada a tothom. Com a presentadors, saben el que es juguen: «T’exposes molt, no és fàcil decidir fer-ho, hi ha gent a qui no li agrada, mai és del gust de tothom», comenta Tosar. «Cal intentar fer alguna cosa genuïna i disfrutar-ho al màxim. La gala té una ànima cabaretera i tant de bo ho explotem per allà». Per Bandini, «si has donat el millor de tu i has sigut honesta amb tu mateixa, respecto les crítiques, però no m’afecten tant».
El fet que la gala es faci a Barcelona representa d’una manera o una altra el reconeixement al bon estat de salut de què gaudeix aquesta cinematogràfica en l’actualitat. «El cine català ha anat recobrant la presència que feia temps que no tenia, imagino que per qüestions de finançament, però en les últimes edicions dels Goya hi ha estat molt present. És un cine molt identitari. Celebrarem tot el que ha aportat en els últims anys, molt premiat en els Goya i en festivals», opina Tosar, que també ha animat els premiats perquè siguin el més sintètics possibles quan pugin a l’escenari a rebre els guardons.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»