Max Navarro, el concursant d'OT vinculat a Manresa, cinquè expulsat del concurs
El públic decanta l’expulsió del protagonista de Jan i Júlia del Kursaal amb un 30 % dels vots davant el 69 % de Lucía Casani
El fins ara protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa, Max Navarro, es va convertir ahir nit en el cinquè expulsat del concurs musical Operación Triunfo 2025 de Prime Video. El concursant de Premià de Mar va perdre el duel de nominació davant la seva companya Lucía Casani.
Segons els resultats dels vots del públic, Navarro va obtenir el 30,5 % de suport, mentre que Casani va aconseguir el 69,5 %. Durant la seva actuació, Navarro va interpretar la cançó You Will Be Found, emocionant-se visiblement sobre l’escenari.
En declaracions després de la seva eliminació, Navarro va destacar la importància de l’experiència: “Per a mi aquesta cançó significa que de tot se’n pot sortir…”. També va afirmar que continuarà amb el seu projecte musical amb més energia i il·lusió que mai.
La presentadora Chenoa va dedicar unes paraules d’ànim a Navarro, subratllant que “té tot per triomfar” en la seva trajectòria artística. Era el segon cop que Navarro s'enfrontava a una nominació dins del concurs musical, que viurà la seva gran final el dilluns 15 de desembre.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»