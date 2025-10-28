Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

PREMIS REGIÓ7

Regió7 reconeixerà el CAE, Aina López Pla i el Portal Attack en els seus premis anuals

L'associació manresana, la jove saxofonista i la cursa de bicicletes clàssiques de Berga se sumen a la llista de guardonats on ja figuren Sara Figueras i Jordi Badia, que rebran els premis de Ciència i Tecnologia i de Comunicació, respectivament

El CAE, Aina López Pla i Portal Attack se sumen a la llista de premiats dels Premis Regió7 2025

El CAE, Aina López Pla i Portal Attack se sumen a la llista de premiats dels Premis Regió7 2025 / Jordi Biel / Dani Casas / Oscar Bayona

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

L'associació manresana CAE, la jove saxofonista Aina López Pla i la cursa de bicicletes clàssiques de Berga Portal Attack seran reconeguts en els premis Regió7 amb les categories d'Actius Socials, Tendències i Esport, respectivament. Se sumen a la llista de premiats en la qual ja figuren Sara Figueras i Jordi Badia. L'acte d'entrega dels guardons serà en la 25a edició dels Premis Regió7, el dimarts 11 de novembre a les 7 de la tarda al teatre Kursaal de Manresa, amb obertura de portes a 2/4 de 7.

L'acte està organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co – Grup Bassols i Consell Comarcal del Bages. Les entrades es poden adquirir a través del web del Teatre Kursaal.

Premi Actius Socials

El premi d'Actius Socials d'enguany serà per al CAE, una entitat nascuda a Manresa l’any 1984, que ha convertit l’educació, el joc i la participació comunitària en eines de canvi col·lectiu. Al llarg de quatre dècades, ha format milers d’educadors, monitors i dinamitzadors que han contribuït al creixement de projectes socials, culturals i educatius arreu del territori.

L’entitat ha estat pionera en la innovació pedagògica i la qualitat formativa, El seu propòsit és formar persones, promoure valors i generar oportunitats mitjançant l’educació, el joc i la participació comunitària.

Amb un fort arrelament a Manresa i al Bages, però amb una mirada oberta i col·laborativa, el CAE treballa en xarxa amb administracions, escoles i entitats socials, impulsant projectes europeus i culturals com l’Aula de Teatre de Manresa. El premi reconeix la seva vocació de servei i el compromís amb la transformació social, valors que continuen guiant l’entitat després de 40 anys d’activitat i reconeixements institucionals.

Premi Tendències

La jove saxofonista manresana, Aina López Pla, serà reconeguda amb el premi Tendències, que reconeix joves creadors amb una trajectòria prometedora i una mirada innovadora en l’àmbit cultural.

Formada al Conservatori de Manresa i a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC), López Pla ha destacat pel seu domini del saxo jazz i per la seva capacitat de combinar una sòlida base acadèmica amb una intensa activitat artística. També ha ampliat estudis al centre Cromàtic, vinculat al saxofonista Llibert Fortuny, i ha participat en diversos projectes musicals i festivals, tant com a solista com a intèrpret col·laboradora.

Amb un estil propi que fusiona jazz, música moderna i influències experimentals, Aina López representa una nova generació de músics que aporten frescor i creativitat a l’escena catalana. El jurat ha valorat especialment la seva versatilitat, la seva projecció internacional i el seu compromís amb una música que connecta tradició i contemporaneïtat.

Premi Esport

La Portal Attack, la cursa de bicicletes clàssiques de Berga, ha rebut el premi d’Esport per la seva originalitat i per convertir el ciclisme retro en una experiència col·lectiva i festiva.

Nascuda per donar un nou impuls a la Retrotrobada, la Portal Attack destaca per ser una prova nocturna pel barri vell de Berga, ple de pendents i revolts, i amb un format innovador amb duels i rondes eliminatòries que mantenen la tensió fins al final.

L’esdeveniment, que inclou activitats paral·leles com la Portal Attack Xics i un festival de música i gastronomia, ha crescut significativament en cada edició i s’ha expandit a Olesa de Montserrat i Andorra, consolidant-se com un referent del ciclisme clàssic i popular a Catalunya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  3. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  4. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  5. Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
  6. Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
  7. Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
  8. Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys

Regió7 reconeixerà el CAE, Aina López Pla i el Portal Attack en els seus premis anuals

Regió7 reconeixerà el CAE, Aina López Pla i el Portal Attack en els seus premis anuals

El rebut de la brossa ha pujat a Manresa un 54% en 5 anys

El rebut de la brossa ha pujat a Manresa un 54% en 5 anys

Els veïns de Sant Fruitós gaudeixen d’una matinal d’oci amb el «Comerç de tardor al carrer»

Els veïns de Sant Fruitós gaudeixen d’una matinal d’oci amb el «Comerç de tardor al carrer»

Respecte: el terme que amaga violència en relacions de parella

Respecte: el terme que amaga violència en relacions de parella

L’Adreçador del 28 d’octubre del 2025, per Galdric Sala

L’Adreçador del 28 d’octubre del 2025, per Galdric Sala

FA 25 ANYS: La negociació secreta per la Fàbrica Nova

FA 25 ANYS: La negociació secreta per la Fàbrica Nova

Riner instal·la dos dipòsits subterranis per reaprofitar les aigües pluvials

Riner instal·la dos dipòsits subterranis per reaprofitar les aigües pluvials

L'empresa bagenca Transversal participa en la renovació del Museu Arqueològic de Tarragona

L'empresa bagenca Transversal participa en la renovació del Museu Arqueològic de Tarragona
Tracking Pixel Contents